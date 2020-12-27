場邊人語／隻手難撐 攻守不成

籃球場上五對五，雙槍俠、三劍客、四騎士都可喜；只有獨行俠令人憂。

金州勇士 隊在例行賽季的前2場比賽，連續以99：125向布魯克林籃網隊稱臣，又以99：138輸給密爾瓦基公鹿隊，兩場比賽的分差總和多達65分，球迷於是擔憂，全隊會不會重蹈2007年10月30日到11月14日之間，勇士隊開季六連敗的覆轍？

勇士隊已經連續8年在聖誕節當天出賽，今年於威斯康辛州客場上陣，竟然以39分敗北，創寫60年以來聖誕大賽交戰比數懸殊紀錄，也是公鹿隊歷年來遭遇勇士隊，記分板斬獲最豐盛的一次。

勇士隊的總教練柯爾 (Steve Kerr)目前最傷腦筋的是，就是如何在大前鋒格林 (Draymond Green)、賽爾維亞籍中鋒斯米路基奇 (Alen Smailagić)和得分後衛湯普森 (Klay Thompson) ，因為受傷高掛免戰牌之際，能夠安排理想的先發和替補陣容。勇士隊在22日出賽時動用8名替補，25日出戰也是如此。

勇士隊在25日出賽時，排出的陣容是中鋒威斯曼 (James Wiseman)、組織後衛柯瑞 (Stephen Curry)、得分後衛烏布瑞 (Kelly Oubre Jr.)、小前鋒威金斯 (Andrew Wiggins)、大前鋒帕斯考 (Eric Paschall)。柯瑞只在場28分鐘58秒，得到全隊最高的19分，全場17次投籃命中6次準確性35.3%，三分球出手投10中2命中率只有20%；帕斯考、烏布瑞和威金斯3人，共出手12次投射三分球全部落空，烏布瑞10次出手竟然只有1次入網。

左手投籃的威斯曼，現年19歲，身高7呎1吋，才在11月8日的年度選秀活動，由勇士隊以第1輪第2順位挑選[AP1] 。他在職籃生涯處女秀，先發上場24分鐘17秒，得到19分，三分球投1中1，罰球投8中4，投籃命率53.8%，有6個籃板球和2次抄截。他首次參加聖誕大賽，先發上場25分鐘3秒，得到18分，三分球投4中3，罰球投6中5，投籃命率45.5%，有8個籃板球和3次防守火鍋。

威斯曼在田納西州 就讀高中時期選讀過漢語會話，他在自己錄製的視頻中，以普通話自稱為另外一位「詹姆斯」，說自己長得很高，喜歡打籃球和欣賞音樂。他出身於曼斐斯大學，是4次當選全明星的哈德威 (Anfernee “Penny” Hardaway) 子弟兵，他的學長羅斯 (Derrick Rose)，是 2008年大聯盟選 秀狀元，目前還是芝加哥公牛隊當家控衛。

現年21歲的替補後衛普爾(Jordan Poole )，在2場比賽之中，先後上場21分鐘40秒和19分鐘2 秒；現年31歲透納梅克 (Brad Wanamaker)，則是在2場比賽之中，分別替補出場17分鐘55秒和19分鐘2秒。在緊湊的72場賽程的例行賽季，普爾和透納梅克德替補，給予柯瑞喘口氣的機會，但是每場攻守作戰一氣呵成，可能必須寄望林書豪再有機會及時加盟才得以落實。

群賢共撐，供輸有成。