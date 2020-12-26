場邊人語／群星開季 外援匯集

●球星會，外援匯。

NBA 第75屆例行賽季12月22日揭幕，30支球隊450名球員都登場亮相；本來預定2021年2月14日在印地安納亞波里斯舉行的全明星表演賽，在11月25日通報延期到2024年2月18日進行。

不過，球迷無須擔心外援球員的「群星會」因此受到影響；2020年2月16日NBA第69屆全明星賽在伊利諾州芝加哥舉行，共有8名國際球星當選出席；回想10年前，2010年2月14日第59屆全明星賽在德州阿靈頓舉行時，只有來自多明尼加的霍福特（Al Horford）、代表西班牙的大蓋索（Pau Gasol）以及來自德國 的諾維茨基（Dirk Nowitzki）3名外援獲選。

這8名在今年初獲選在全明星賽獻技的國際球星，其實還代表觀賞本球季8個基本亮點，分別是希臘出生，效力於密爾瓦基公鹿隊的大前鋒「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、來自斯洛文尼亞的達拉斯獨行俠隊後衛唐西奇（Luka Dončić）、來自澳大利亞代表費城七六人隊的組織後衛西蒙斯（Ben Simmons）、來自喀麥隆的中鋒安比得（Joel Embiid）和同樣來自喀麥隆，在多倫多暴龍隊效力的大前鋒席亞康（Pascal Siakam）、來自塞爾維亞的丹佛金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokić）、來自法國的猶他爵士隊中鋒戈柏特（Rudy Gobert），以及立陶宛裔的印第安那溜馬隊中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

NBA經過2任執行長和40年的持續耕耘，在12月22日例行賽季展開時，共有來自全球41個國家和地區的107名外援球員列名陣容，這是連續第7個球季在NBA例行賽季開始時至少有100名球員來自全球各地，其中包括17名來自加拿大 以及14名代表非洲的球員。

至此，NBA每一支球隊至少有1名外援在陣；來自加拿大的球員共有17人，是非美籍作戰部隊的主力，其他至少擁有6名國籍球員外援者，依次包括法國、澳大利亞、塞爾維亞和德國。華盛頓巫法師隊是各隊之中擁有外援最多者，共有7人。

此外，還有來自8個國家的10名球員，和聯盟簽定「雙向合約」（"two-way” contract），允許他們一面加入發展聯盟得預備隊磨練球技，同時伺機可以至多參加50場大聯盟比賽。

2019年10月22日NBA球季揭幕時，共有來自全球38個國家和地區的108名外援球員列名陣容，加拿大籍球員共有16人，是「外籍兵團」的主力，其他至少擁有6名國籍球員外援者，包括澳大利亞、法國、克羅地亞、塞爾維亞。

在25年前的1994年11月4日開季時，只有24名外援球員列名陣容。2016年10月25日開季時已有來自41個國家和地區的113名外援球員列名，是歷年以來外援最具規模的一次。2017年10月17日開季時有108名外援球員來自42個國家和地區，為國際球員最具代表性的一年。