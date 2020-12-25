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場邊人語／擦板三分 敗果苦吞

彭廣揚

空心入網，是動作利索，擦板得分，則依靠技巧或者運氣。

波士頓塞爾蒂克隊12月23日在主場迎戰連續2年例行賽分別獲得60勝和56勝的密爾瓦基公鹿隊；公鹿隊在第1和第4節領先，但是身高6呎11吋的鎮隊之寶「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在終場前8秒公鹿隊還以120比119領先時，沒有能夠有效封堵塞爾蒂克隊大前鋒泰托姆（Jayson Tatum），在前場左邊距離籃圈28英呎處擦板投進「非常態」的三分球，因此逆轉全局變成公鹿隊落後2分；安戴托昆波隨後壓哨罰球2次，第2次出手竟彈框而出，終場以121比122。

「字母哥」在關鍵時刻的防守和進攻，其實預告本季他個人和團隊，是否「最有價值」。

NBA 23日排定13場賽事，全部球隊都展開新的賽季；但是開賽前不到3個小時就宣布由於疫情和其他因素影響，休士頓火箭隊出賽球員人數不足8人，因此和奧克拉荷馬城雷霆隊的賽程改期。

當晚其他12場比賽大致反映出24支相關球隊的戰力調整。費城七六人隊以113比107擊退華盛頓魔法師隊，身高7呎的中鋒安比德（Joel Embiid）得到29分14籃板球；剛轉入魔法師隊的組織後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）獲得「大三元，得到21分11籃板球15次助攻。曼斐斯灰熊隊雖以119比131向聖安東尼奧馬刺隊稱臣，可是21歲的組織後衛莫蘭特（Ja Morant）獨得44分。克里夫蘭騎士隊在主場擊敗夏洛特黃蜂隊，黃蜂隊的19歲新人「球老三」鮑爾（LaMelo Ball）替補登場16分鐘，5次出手投籃全部落空，但是有3次助攻2次抄截和3次失誤。

亞特蘭大鷹隊客場出戰芝加哥公牛隊，22歲的楊恩（Trae Young）得到37分。明尼蘇達灰狼隊在主場以111比101取勝底特律活塞隊，2015年度選秀狀元6呎11吋中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）獲得22分和11個籃板球。紐約尼克隊在客場以107比121輸給印第安那溜馬隊；溜馬左撇大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）獨得32分，是個人職籃生涯新高；後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）全場拿到22分，其中16分是在下半場斬獲。

邁阿密熱火隊在奧蘭多客場以107比113向魔術隊稱臣，然而三名主將仍有發揮，大前鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、後衛德拉基奇（Goran Dragić）、小前鋒巴特勒（Jimmy Butler）分別得到25、20、19分。猶他爵士隊客場以120比100技壓波特蘭拓荒者隊，全隊50次出手三分球，19次得分，其中有3人單場三分球得手4次。中鋒戈伯特（Rudy Gobert）獨得20分和17個籃板球。

多倫多暴龍隊在佛州坦帕灣臨時主場以99比113輸給紐奧良鵜鶘隊，鵜鶘隊大前鋒威廉森（Zion Williams）全場有15分和10個籃板，前鋒英格倫（Brandon Ingram）得到24分。沙加緬度國王隊揚威丹佛客場，在延長賽以124比122氣走金塊隊。金塊隊的約柯奇（Nikola Jokić）獲得「大三元」，得到29分15個籃板球和14次助攻。鳳凰城太陽隊則以106比102戰勝達拉斯獨行俠隊，太陽隊資深球星保羅（Chris Paul）只有8分和5次助攻。獨行俠隊的唐西奇（Luka Dončić）全場得到32分，但是上半場沒有搶眼作為。

擦板的三分球，不論出手弧線如何，都是及時雨難求。

字母 紐約 國王隊

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