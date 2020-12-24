場邊人語／誰兄誰弟 場上說理

南加同城稱兄道弟，然而誰兄誰弟？

洛杉磯湖人 隊在上個賽季結束後，只休息72天就於12月22日在主場迎戰洛杉磯快艇隊，進行雙方第275次遭遇戰。快艇隊在43歲新任總教練盧泰隆（Tyronn Lue）領軍下，無視湖人隊在賽前熱烈慶祝獲得第17枚年度總冠軍戒指，全場48分鐘比賽著實領先4節，終場以116：109拿下開門紅。

這是快艇隊連續第2年在開季首役擊敗湖人隊。2019年12月22日，快艇隊也在主場以112：102擊退湖人隊，當天小前鋒雷納德（Kawhi Leonard）獨得30分，為兩隊得分之冠，替補上陣的得分後衛威廉斯（Lou Williams）也拿到21分。湖人隊大前鋒戴維斯（Anthony Davis）進帳25分，小前鋒詹姆斯（LeBron James）得到18分。然而，湖人隊終究過關斬將，在10月11日勇奪年度總冠軍。

22日比賽，等於宣告快艇隊自9月15日遭丹佛金塊隊淘汰之後，已經完成部分陣容整編，包括圓滿處理掛冠求去的原任總教練瑞佛斯（Doc River）。

比賽的亮點是6呎8吋的30歲得分後衛喬治（Paul George），他登場36分鐘，得到33分，其中下半場得到26分，關鍵的第4節獲得11分。全場18次出手投籃13次命中，準確率為72.2%，三分球出手8次有5次得分，命中率為62.5%，還有2次罰球俱中，6個籃板球、3次助攻和1次抄截。

喬治於2019年7月10日透過交易由奧克拉荷馬城雷霆隊轉至快艇隊，並於今年12月10日與快艇隊續約，條件是為期4年最高金額1億7600萬元；也就是說，喬治非常有可能在快艇隊結束職籃生涯。

喬治目前生涯累積得分1萬3049分、4169個籃板球、2188次助攻和1595次三分球命中，是現役球員之中，僅有的4名「四喜」（10000/4000/2000/1500）俱樂部成員。

快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）全場攻進26分，大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）獲得15分；湖人隊先發組織後衛施羅德（Dennis Schröder）得到14分、12個籃板球和8次助攻；大前鋒戴維斯有18分進帳，小前鋒詹姆斯獨得25分；替補大前鋒哈瑞爾（Montrezl Harrell）得到17分和10個籃板球，另一名大前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）拿到15分。

雷納德和喬治並肩作戰，在上個球季創下場均48.6分；這樣的「雙槍」表現，在大聯盟排行第5，也是快艇隊攻堅所倚。

洛杉磯湖人隊和快艇隊也將在聖誕節 當晚分別出戰；湖人隊在主場迎戰達拉斯獨行俠隊，快艇隊則是客場挑戰丹佛金塊隊。

球場兄弟，還是必辨高低。