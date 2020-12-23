場邊人語／球場重聚 各有必需

每次在球場敘舊，可能感到溫馨，是由於時間隔久，多少覺得無奈，卻是因為現實要求。

布魯克林 籃網隊於12月22日在主場迎戰來自北加州的金州勇士 隊，共同為NBA的2020-21例行賽季揭開序幕。這兩支球隊最近一次對戰是在今年2月5日的籃網隊主場，籃網隊當時以129：88狂勝勇士隊。4年前的2016年12月22日，金州勇士隊造訪紐約市布魯克林則是以117：101獲勝，當時勇士隊三劍客都出席，柯瑞 （Stephen Curry）得到15分，湯普森（Klay Thompson）斬獲23分，杜蘭特（Kevin Durant）獲得26分。

原於2018-19球季在波士頓塞爾蒂克隊效力的後衛厄文（Kyrie Irving）和沃納梅克（Brad Wanamaker）本賽季再重逢，已分別穿上籃網隊和勇士隊球衣。

這場比賽共有5個特別意義。

2019年6月10日，杜蘭特代表勇士隊在年度總冠軍爭奪賽客場對抗多倫多暴龍隊時右腿受傷，當晚雖然勇士隊以106：105險勝，卻折損一員大將，之後更失去年度年度總冠軍榮銜。2019年7月7日，杜蘭特被交易至籃網隊。561天之前，是杜蘭特和柯瑞最後一次聯袂征戰。

杜蘭特投奔籃網隊後，必須要把握時間證明他是最有價值得球員；他在勇士隊效力3季208場比賽次次先發，平均每場比賽上場34.1分鐘，得到25.8分，7.1個籃板球、5.4次助攻，0.84抄截和1.45個火鍋，拿到2枚總冠軍戒指。

其次，對於勇士隊而言，從美西到美東參加例行賽季首役，是19年間的第3次客場出賽，也是由2005-06球季以來，勇士隊開季就和東區球隊比劃；前兩次的客場分別是2012年10月31日在亞里桑納州鳳凰城以及2014年10月29日在北加州沙加緬度，而且兩場比賽都是凱旋而歸。在布魯克林客場出戰之前，勇士隊的累積例賽首役戰果只有33勝41敗。柯瑞於2009年10月28日代表勇士隊亮相大聯盟之後，連續11個球季都在開季首役先發上陣。

勇士隊成軍75個球季，2019-20球季的戰績只有15勝50負，獲勝率低到23.1%，不僅打斷連續5年在小組稱霸紀錄，還是歷年成績最差勁一次。由於和季後賽無緣，球隊自從3月10日在主場見負於洛杉磯快艇隊後已有287天沒有出賽機會。相較之下，籃網隊從8月23日至今，休息了121天。

柯瑞和艾倫（Ray Allen）、米勒（Reggie Miller）是NBA戰史上的三分球王，已經退休的艾倫的職籃生涯共投進2973次三分球，米勒則有2560次紀錄，柯瑞在本季開賽前，已經累積2495次；他並在2012-13年到2018-19年球季，連續5次成為三分球王。22日的比賽是柯瑞職籃生涯第700次出戰；他只有6次不是先發。

籃網隊和勇士士隊都在日前進行過必要補強和整編；然而勇士隊的奮鬥目標放在例賽40勝和西區至少排名老八。籃網隊則是無限望遠，期望在成為東區二哥，實際垂涎成為東區冠軍甚至年度總冠軍。

球場重聚，各有必需。