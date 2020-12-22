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場邊人語／北美冰球 改組自救

彭廣揚

懸念仍有，且戰且走。

北美冰球大聯盟（NHL）和球員工會（NHLPA）於12月20日達成協議，第104屆例行球季定在2021年1月13日到5月8日，換句話說，整個聯賽壓縮在116天之內進行，每支球隊平均每2天就排定1場賽事。此外，訓練營將在聖誕節後的12月31日起陸續展開，由於受到新冠疫情和美加聯邦和地方政府防控政策影響，例行賽季賽程每隊只有編排56場次，31支球隊將特別因勢編成4個小組出賽。

其中7支球隊因為未晉級2019-20球季季後賽，將於12月31日集結受訓，包括渥太華參議員隊、水牛城軍刀隊、底特律紅翼隊、洛杉磯帝王隊、聖荷西鯊魚隊、安納罕鴨隊、新澤西魔鬼隊。其他24支球隊則於2021年1月3日開始集訓。

7支主場在加拿大的球隊將編成北區小組（North Division），每支球隊彼此至少交戰9次，成員包括多倫多楓葉隊、溫哥華加拿大人隊、溫尼伯噴射機隊、卡加立火焰隊、艾德蒙頓油人隊、渥太華參議員隊和蒙特利爾法語加拿大人隊。

由於加拿大相關5個地方政府處理疫情的律法有異，NHL目前優先爭取在各球隊主場出賽，並且安排196場例行賽事全部在加拿大境內舉行；然而面對諸多不確定性因素，也準備好開啟彈性機制，就是在加拿大艾德蒙頓再次構建「隔離小區」，集中管理7支隊伍人員生活起居和檢測、隔離、物流、賽事，或者乾脆將相關的7支球隊全數暫時遷移到美國境內駐紮。

24支主場在美國的球隊，依照各隊地理位置將任務編組成3個小組，每個小組的隊伍出戰同組的球隊8次。

西區小組成員有8隊為：安納罕鴨隊、拉斯維加斯金武士隊、聖荷西鯊魚隊、洛杉磯帝王隊、科羅拉多雪崩隊、明尼蘇達狂野隊、聖路易藍調隊、亞里桑納土狼隊。

中區小組所屬8隊成員包括：達拉斯星辰隊、芝加哥黑鷹隊、底特律紅翼隊、坦帕灣閃電隊、卡羅萊納颶風隊、哥倫布藍夾克隊、那許維爾捕食者隊和佛羅里達黑豹隊。

東區小組的8支球隊成員是：波士頓棕熊隊、水牛城軍刀隊、新澤西魔鬼隊、紐約游騎兵隊、紐約長島人隊、華盛頓首都隊、匹茲堡企鵝隊和費城飛人隊。

此外，NHL將於4月12日結束球員交易，5月11日起由來自4個小組排名前4名的16支球隊展開季後賽，7月21日舉行特別選秀活動，歡迎新成立的西雅圖海怪隊（Seattle Kraken）挑選創始隊員，並且預定2021-22球季正式成為NHL第32支球隊。正常的年度選秀活動則是在7月23日和24日舉行。

季後賽爭奪年度總冠軍的賽程最遲在7月15日結束，以便配合7月24日開幕的日本東京夏季奧運會。

加拿大 NHL 季後賽

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