場邊人語／比爾球迷 熱情無比

比爾四分衛艾倫（左）本季表現突飛猛進，目前累計30傳球達陣和8次衝球達陣，率隊拿下暌違25年的美東冠軍。（Getty Images）

有一種熱情，是夜半接機的激情。

12月20日凌晨1時35分，數以百計的比爾隊的球迷，甘冒著攝氏冰點的低溫，集聚在紐約上州 水牛城國際機場停機坪，熱烈歡迎搭載球隊的達美航空公司包機抵達。就在幾個小時之前，比爾隊在年輕的四分衛艾倫 (Josh Allen) 率領下，於科羅拉多州丹佛客場，以48：19擊潰野馬隊，勇奪NFL美國 聯會東區小組冠軍。

野馬隊在這次會戰中，不僅在家鄉父老面前丟盔棄甲，例行賽季戰績變得只有5勝9敗，而且有4場比賽都輸給對手25分以上，連續第5個球季和季後賽 無緣。野馬隊由1961年組建，直到1976年球季，曾經連續16個球季眼睜睜地翹望季後賽。

這份小組稱冠的榮譽，比爾隊足足等待了25年；坎薩斯城酋長隊是於2020年1月19日成為美國聯會東區小組冠軍，目前還是尋求衛冕的年度總冠軍，在過去的20個球季間，新英格蘭愛國者隊曾經9次稱冠，丹佛野馬隊、巴爾迪摩烏鴉隊、匹茲堡鋼人隊、印第安那亞波里斯小馬隊、奧克蘭突擊者隊和田納西泰坦隊都曾經在小組勝出。

比爾隊則分別在1991年1月20日、1992年1月12日、1993年1月17日，以及1994年1月23日，連續4個球季榮獲小組冠軍。西紐約地區比爾隊球迷經歷四分之一世紀的期盼，造就他們從2011年11月9日起，形成死忠的「比爾幫」(Bills Mafia)。

今年是比爾隊成軍61周年，該隊歷年來參加季後賽，戰績14勝17敗，曾經4次有機會爭奪超級盃，但是都是無功而還。最近4年有過2次季後賽經驗，可惜都是在外卡階段遭到淘汰。全隊目前戰績11勝3敗，和國家聯會北區小組的綠灣包裝工隊一樣。

四分衛艾倫在這場比賽和身高6呎的接球員迪格斯 (Stefon Diggs)和身高5呎8吋的接球員畢思理 (Cole Beasley)搭配無間。迪格斯現年27歲，全場準備接球13次，11次成功，累積距離147碼，是本球季最佳紀錄。畢思理迪格斯現年31歲，全場嘗試接球10次，8次成功，累積距離112碼，打平本球季最佳紀錄。

艾倫本人是「陸空大戰」的主角，建能夠2次傳球達陣得分，又可以自己再持球2次跑陣得分。他在這場比賽中，40次傳球28次成功，成功率有70%，累積推進距離359碼，是本季第6次單場推進距離超過300碼，他還有3次持球衝鋒累積推進33碼。

比爾隊目前4連勝，12月28日晚間8時15分起，預定在麻州客場對陣新英格蘭愛國者隊；例行賽季的最後一場比賽，排定於2021年1月3日下午1時起，在主場迎戰邁阿密海豚隊。

比爾球迷，多年尋覓， 難怪熱情無比。