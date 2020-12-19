場邊人語／書豪新季 東山再起

●走了一圈，起點還是起點。

32歲的「哈佛小子」林書豪 ，從2010年10月29日起先後在美國和中國參加過職業籃球聯賽滋味，並且在效力加拿大多倫多暴龍隊期間，隨隊榮獲美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA )年度總冠軍。

林書豪當初最早的一份職籃合約，是2010年10月21日以非選秀球員身分和金州勇士 隊簽訂為期2年總額123萬元的合約。這些年來，他曾經遊走在紐約尼克隊、休士頓火箭隊、洛杉磯湖人隊、夏洛特黃蜂隊、布魯克林籃網隊、亞特蘭大鷹隊和多倫多暴龍隊。

就在距離NBA新例行賽季揭幕還有4天的12月18日，金州勇士隊決定援用第10條款（Exhibit 10 contract）和林書豪簽約，在正選陣容15人編制滿額的情況之下，暫時借道球員發展聯盟（G League）提供為期1年合約和最低薪資，為林書豪在北加州舊金山灣區東山再起鋪路。

這意味著，職司後衛的林書豪將在完成相關文書材料後，先從勇士隊的預備隊—聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）踏出重返賽場第1步。林書豪的NBA生涯曾經有過參加發展聯盟賽事的經驗。目前NBA 30支球隊之中，紐奧良鵜鶘隊直到2019-20球季才增設預備隊。

NBA新例行賽季只有72場，季前熱身賽已於12月11日起展開，22日球季開打，預定2021年5月16日結束。但是發展聯盟的球季因受到新冠狀肺炎病毒疫情影響，目前能不能和如何進行還是懸念。

林書豪的最近一紙合約，是於2019年2月13日和暴龍隊簽訂，為期1年總價69萬7000元。當年球季（2018-19）出賽23場，平均登場18.8分鐘，只得到7分，有2.6個籃板球和2.2次助攻，投籃命中率為37.4%，三分球命中率有20%。

金州勇士隊目前當務之急是替射手柯瑞（Stephen Curry）找到好幫手；眼前陣中的6呎4吋得分後衛普爾（Jordan Poole）、6呎3吋的組織後衛（Brad Wanamaker）、6呎2吋來自義大利的組織後衛曼尼恩（Nico Mannion）都還不足肩挑重擔。

又見書豪，樂見新季，東山再起。