場邊人語／冰天雪地 美足天敵

戶外惡劣天候，導致場地內看不清、傳不準、跑不快、接不到、撐不住，因此成為NFL 運動的天敵。

12月16日一場暴風雪席捲美國東北部，戶外氣溫急降到攝氏零點以下，伴隨著刺骨的強風和持續的落雪，入夜後部分地區出現積雪盈尺和結冰現象。但從17日起NFL例行賽季進入第15周賽程，主場在天氣寒冷地點的球隊，譬如紐約 巨人隊、綠灣包裝工隊、巴爾迪摩烏鴉隊、明尼蘇達維京人隊，還是排定賽事。

NFL和NBA、MLB和NHL不同，比賽場地以戶外為主，只有部分球隊主場是加蓋頂棚的室內球場，如達拉斯牛仔隊、亞特蘭大隼鷹隊、明尼蘇達維京人隊、印地安納亞波里斯小馬隊、紐奧良聖徒隊、底特律獅隊、亞里桑納紅雀隊和休士頓德州人隊。

1961年12月31日綠灣包裝工隊在贏得首屆超級盃，就是由傳奇教練朗巴迪（Vince Lombardi）率領，冒著華氏負13度的天候，在戶外主場5萬861名球迷見證下以21：17擊敗達拉斯牛仔隊；雙方克服天敵完成幾乎是不克能的「冰鬥」（The Ice Bowl），場地的暖氣供應時有時無，裁判凍到根本無法鳴笛。這是NFL史上「最低溫 」的比賽。

1981年1月4日，來自舊金山的奧克蘭突擊者隊走訪位在五大湖區伊利湖畔的克里夫蘭布朗隊，當天球場體感溫度只有華氏負37度，捧場球迷仍然有7萬7655人，客隊終場以14：12險勝。這是NFL著名的「次低溫」之戰。

1982年1月10日，辛辛那堤猛虎隊在主場迎戰聖地牙哥電光隊爭奪美聯冠軍，當天球場的體感溫度不過華氏負38度，時任NFL執行長的羅在理（Pete Rozelle）一度考慮改期再賽，後來經過諮詢陸軍醫療單位專家後才放行。猛虎隊終場以27：7奏捷，因為其總教練葛瑞格（Forrest Gregg）就曾以球員身分參加過「冰鬥」。這也是NFL史上著名的「凍鬥」（The Freezer Bowl）之役。

2008年1月20日，來自紐約都會區的紐約巨人隊走訪威斯康辛州的綠灣包裝工隊爭奪國聯冠軍榮銜；雙方都是以富經驗、有對策著稱的「冰雪部隊」，面對當天球場體感溫度華氏負23度，雙方如常搶攻固守，而可以容納8萬1441名球迷的主場到場人數仍然有7萬2740人；巨人隊的定位踢球員泰尼斯（Lawrence Tynes）在開場和延長賽時段分別建功，幫助球隊以23：20勝出。之後在2008年2月3日巨人隊以17：14擊敗新英格蘭愛國者隊，勇奪42屆超級盃冠軍。

雖然暴風雪和急降雪，都曾經促使NFL更改過比賽日期和地點，然而自1933年之後卻從來沒有因為比賽當天的場地出現低溫而做出改期比賽甚至取消賽事的決定。

冰天雪地，美足天敵，低溫不計。