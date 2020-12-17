場邊人語／跌撞之間 更見拔尖

這一年，場外的挑戰和現場的奮戰，同樣地考驗各個群體的應變智慧。

具悠久歷史的「玫瑰盃」邀請賽事（The Rose Bowl Game）是否能在2021年1月1日午後在南加州巴沙迪那登場，截至15日還是懸念。這個自1902年開始固定於新年元旦舉行的「賀歲波」，一方面標誌著年度美國 大學校際頂級美式足球 聯賽自此進入季後賽季奪標關鍵時刻，同時直接催生年度總冠軍。

「玫瑰盃」主辦單位目前再三斟酌，現行地方法令並不容許球賽進行期間相關球隊、球員家屬可以入場觀戰。但是玫瑰碗的場地容量夠大，滿座可達9萬2500人，包廂總數為50個，彈性條件應該可以符合場地內「安全間隔」的要求；此外，「玫瑰盃」賽事如果搬離玫瑰碗球場舉行，反而名不副實。

玫瑰花車遊行 （The Rose Parade）和「玫瑰盃」賽事都是擁有百年以上歷史的新年傳統活動；由於這些日子以來加州一直是新冠病毒疫情重災區，特別是南加州洛杉磯郡災情愈演愈烈，玫瑰花車遊行的主辦單位在7月25日就斷然宣布停辦132屆玫瑰花車遊行；之前這項活動曾於1942年到1945年間停辦，是受到第2次世界大戰影響。

1942年1月1日，第28屆「玫瑰盃」賽事場地由太平洋沿岸的洛杉磯改到東部的北羅萊納州的德亨（Durham），原因是日本於1941年12月7日偷襲夏威夷珍珠港，整個美西有遭到攻擊的危險。

2020年1月13日，美國大學校際頂級美式足球季後決賽（The College Football Playoff National Championship）在路易斯安那州紐奧良舉行，來自「東南14校」聯會（SEC）的路易斯安那州立大學以42比25擊敗代表「大西洋沿岸15校」聯會（ACC）的克萊門森大學，躍登年度總冠軍寶座。

今年度美國大學校際頂級美式足球季後賽冠軍爭奪賽預定於2021年1月11日在佛州邁阿密海豚隊主場「硬石體育場」（Hard Rock Stadium）舉行。而季後賽搶盃部分，首先登場的是12月21日在南卡羅萊納州舉行的「月桂堤盃」（Myrtle Beach Bowl）。

除了「玫瑰盃」之外，美國大學校際其他5個著名的跨年邀請賽事分別是12月30日在德州阿靈頓舉行的「固特異棉花盃」（GoodYear Cotton Bowl Classic）、2021年1月1日在喬治亞州亞特蘭大舉行的「奇福桃盃」（Chick-fil-A Peach Bowl）、在路易斯安那州紐奧良舉行的「全州保險糖盃」（Allstate Sugar Bowl）、2021年1月2日在亞歷桑納州舉行的「索尼遊戲假日盃」（PlayStation Fiesta Bowl）、在佛州邁阿密舉行的「第一金融橘盃」（Capital One Orange Bowl）。

其中，「玫瑰盃」和「全州保險糖盃」也是美國大學校際頂級美式足球的季後爭冠半決賽。

截至目前為止，綜合排行美國大學校際頂級美式足球聯賽的隊伍，依序為阿拉巴馬大學、聖母大學、俄亥俄州立大學、克里門森大學、德州農工大學、辛辛那提大學、印第安納大學、愛阿華州立大學等。

跌撞度過抗疫期間，克服應變更見拔尖。