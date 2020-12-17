場邊人語／跌撞之間 更見拔尖
這一年，場外的挑戰和現場的奮戰，同樣地考驗各個群體的應變智慧。
具悠久歷史的「玫瑰盃」邀請賽事（The Rose Bowl Game）是否能在2021年1月1日午後在南加州巴沙迪那登場，截至15日還是懸念。這個自1902年開始固定於新年元旦舉行的「賀歲波」，一方面標誌著年度美國大學校際頂級美式足球聯賽自此進入季後賽季奪標關鍵時刻，同時直接催生年度總冠軍。
「玫瑰盃」主辦單位目前再三斟酌，現行地方法令並不容許球賽進行期間相關球隊、球員家屬可以入場觀戰。但是玫瑰碗的場地容量夠大，滿座可達9萬2500人，包廂總數為50個，彈性條件應該可以符合場地內「安全間隔」的要求；此外，「玫瑰盃」賽事如果搬離玫瑰碗球場舉行，反而名不副實。
玫瑰花車遊行（The Rose Parade）和「玫瑰盃」賽事都是擁有百年以上歷史的新年傳統活動；由於這些日子以來加州一直是新冠病毒疫情重災區，特別是南加州洛杉磯郡災情愈演愈烈，玫瑰花車遊行的主辦單位在7月25日就斷然宣布停辦132屆玫瑰花車遊行；之前這項活動曾於1942年到1945年間停辦，是受到第2次世界大戰影響。
1942年1月1日，第28屆「玫瑰盃」賽事場地由太平洋沿岸的洛杉磯改到東部的北羅萊納州的德亨（Durham），原因是日本於1941年12月7日偷襲夏威夷珍珠港，整個美西有遭到攻擊的危險。
2020年1月13日，美國大學校際頂級美式足球季後決賽（The College Football Playoff National Championship）在路易斯安那州紐奧良舉行，來自「東南14校」聯會（SEC）的路易斯安那州立大學以42比25擊敗代表「大西洋沿岸15校」聯會（ACC）的克萊門森大學，躍登年度總冠軍寶座。
今年度美國大學校際頂級美式足球季後賽冠軍爭奪賽預定於2021年1月11日在佛州邁阿密海豚隊主場「硬石體育場」（Hard Rock Stadium）舉行。而季後賽搶盃部分，首先登場的是12月21日在南卡羅萊納州舉行的「月桂堤盃」（Myrtle Beach Bowl）。
除了「玫瑰盃」之外，美國大學校際其他5個著名的跨年邀請賽事分別是12月30日在德州阿靈頓舉行的「固特異棉花盃」（GoodYear Cotton Bowl Classic）、2021年1月1日在喬治亞州亞特蘭大舉行的「奇福桃盃」（Chick-fil-A Peach Bowl）、在路易斯安那州紐奧良舉行的「全州保險糖盃」（Allstate Sugar Bowl）、2021年1月2日在亞歷桑納州舉行的「索尼遊戲假日盃」（PlayStation Fiesta Bowl）、在佛州邁阿密舉行的「第一金融橘盃」（Capital One Orange Bowl）。
其中，「玫瑰盃」和「全州保險糖盃」也是美國大學校際頂級美式足球的季後爭冠半決賽。
截至目前為止，綜合排行美國大學校際頂級美式足球聯賽的隊伍，依序為阿拉巴馬大學、聖母大學、俄亥俄州立大學、克里門森大學、德州農工大學、辛辛那提大學、印第安納大學、愛阿華州立大學等。
跌撞度過抗疫期間，克服應變更見拔尖。
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