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場邊人語／雪中送炭 希望相伴

彭廣揚

自己的社區，須要自我關愛、投入、反饋和灌溉。

12月14日，2019年9月29日才退役的38歲職棒球星格蘭德森（Curtis Granderson），扮演聖誕老人走訪密爾瓦基的非裔社區，宣揚棒球運動是沒有膚色、種族、地理限制。格蘭德森生於伊利諾州，2004年9月13日登上大聯盟，是第1萬6200位在大聯盟登錄的球員；他在16個球季中3次當選全明星，曾經代表密爾瓦基釀酒人隊出賽過19場。

MLB密爾瓦基釀酒人隊、NFL綠灣包裝工隊、NBA密爾瓦基公鹿隊和微軟公司12月15日宣布共同成立「公平聯盟」（The Equity League），致力於由威斯康辛州出發走向全國，秉持追求社會公平和正義的宗旨，針對缺乏發展機會的非裔和拉丁語裔社區提供及時的創業投資。

這兩宗好消息，反映出在疫情期間，MLB以及其他職業運動組織並沒有淡忘爭取社會正義的呼籲和承諾，並且持續再出錢出力落實行動。對於部分美國非裔職棒運動員來說，2020年是自1947年4月15日非裔的羅賓森（Jack Roosevelt Robinson）穿上洛杉磯道奇隊制服出賽以來，群體共同面對的另一次嚴肅自我省思挑戰，也就是思考和落實現階段美國社會有關種族的討論和辯論，職業運動員應該如何發言？

格蘭德森是「球員連線」（Players Alliance）組織的負責人，這個非營利的組織由150名現役或者退役的MLB球員組成，目標是向急需物資和機會的少數族裔社區施出援手，並且成為與社會公平發展相關的良性對話推手。該組織強調透過集體努力突破參與藩籬，期望今後職業棒球的運動天地的面貌、聘僱、想法和發展能夠逐漸再增添正能量。

「球員連線」計畫從12月1日到2021年1月23日，以一部黑色漆有「球員連線」字樣的貨櫃拖車，從美東紐約市出發走透美國19個州、華盛頓哥倫比亞特區等33個第1線和第2線城市，包括密西根州的底特律和佛林特（Flint）、肯塔基州路易斯維爾、佛羅里達州邁阿密、奧蘭多和皮爾斯堡（Fort Pierce）、密西西比州的哈蒂斯堡（Hattiesburg）、加州的聖地牙哥、舊金山和東洛杉磯、巴斯托（Barstow）、英格塢（Inglewood）、康普頓（Compton）和佛雷斯諾（Fresno)）等。

「球員連線」專車也配合另外一個非裔慈善組織—「睦鄰行動」（Pull Up Neighbor），協調動員熱心的職棒球員，在每個社區據點向青少年發放棒球、球棒、海報、口罩、紙巾、洗手液，以及鼓勵在年輕人編織棒球的夢同時，安然度過新冠病毒疫情防控難關。

目前已經有許多球星共襄盛舉，包括曾經是克里夫蘭印地安人隊和紐約洋基隊當家左投沙巴西亞（CC Sabathia）、明尼蘇達雙城隊外野手杭特（Torii Hunter）、西雅圖水手隊中外野手路易斯（Kyle Lewis）、4次入選全明星的左撇外野手布蘭特利（Michael Brantley）、芝加哥小熊隊外野手海瓦德（Jason Heyward）等。

雪中難得及時送炭，希望祝福真誠相伴。

非裔 美國 紐約市

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