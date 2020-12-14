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場邊人語／勢均力敵 纏鬥好戲

彭廣揚

球場記分板顯示的是僵硬的比數；比賽實況畫面則是呈現鮮活記憶。

12月12日下午，美國海軍軍官學校美式足球校隊，走訪陸軍軍官學校客場，雙方順利完成第121次對抗比賽，陸軍軍官學校雖然在前3節比賽，僅以3：0領先，終場還是拉開分差，以15：0高奏凱歌，並且取得和空軍軍官學校爭奪「總司令盃」（Commander-In-Chief's Trophy）的資格。

這場比賽由於受到新冠狀肺炎病毒傳染疫情和賓州、費城相關法規影響，於10月23日才公開宣布，改成在陸軍軍官學校校園內，有90年以上歷史的米奇露天體育場（Michie Stadium）舉行。陸軍軍官學校上次在主場迎戰海軍軍官學校，是在1943年。海軍軍官學校在賽前，是以歷年61勝52敗7和的戰績，以及最近18次交手有15次取勝的紀錄被看好勝出。

當天晚間，同樣屬於「太平洋6州12校」聯會（The Pac-12 Conference）的公立洛杉磯加大和私立的南加大，也舉行年度的美式足球對抗比賽；在比賽之前，南加大就以歷年戰績50勝32敗7和被看好；但是開賽以後，洛杉磯加大卻以7：0率先得分，上半場以21：10超前，直到第3節結束，還是以35：23領先。南加大在第4節分秒必爭絕地反攻，共得到20分，特別是在終場前16秒，由大二的四分衛斯洛維斯（Kedon Slovis），傳球8碼給6呎1吋的接球員勝布朗（Amon-Ra St. Brown）達陣得分，以43：38絕殺、逆轉得勝。南加大在獲勝後，預定於12月18日和華盛頓大學交鋒，爭奪聯會的年度總冠軍榮銜。

美國海軍軍官學校和陸軍軍官學校的年度對抗賽事，本來一直是美國東部大學美式足球競技盛事，也是身穿制服的兩個軍種，榮譽、紀律、服從、機警、勇敢、忍耐、團結、智取之爭；軍校的美式足球隊，強調以過去為榮，這種光榮就是保守地尊重、保持既存的傳統。今年度的「海陸大戰」，面對的是頑強的共同疫情敵人，主辦單位始終以軍校全體師生健康、安全和福祉為本。

洛杉磯加大和南加大，是南加州洛杉磯城市的驕傲，兩所學校歷年以來在運動天地人才輩出，雖然在許多單項運動競技頻繁，可是美式足球隊的年度對抗，始終牽動著無數師生、校友、對手、社區、傳媒的關心。因此主教紅（Cardinal Red）、洛杉磯加大藍（UCLA Blue）、棕熊、特洛伊人、玫瑰碗、洛杉磯紀念競技場、勝利鐘，一個又一個的專有名詞，從1929年以來，早就成為區域性校園文化、生活內容、熱門話題和凝聚主力。

兩軍勢均力敵， 近身纏鬥必有好戲，精采片段激活記憶。

南加大 洛杉磯加大 足球

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