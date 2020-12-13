場邊人語／費城敦請 名帥發令

渴望奪標，就在今朝。 美國 職棒大聯盟（MLB）費城 費城人隊於12月11日宣布，禮聘現年64歲的唐布洛斯基 （David Dombrowski）出任主管棒球事務總監（President of baseball operations）；他是大聯盟的戰史上，唯一的一位總經理，曾經率領三支不同的球隊參加過「世界大賽」。他的新職位，也是因人設事。

唐布洛斯基在大聯盟的美國聯會和國家聯會都有率隊作戰經驗；先後指導過加拿大蒙特利爾伯蘭會隊、佛羅里達馬林魚隊、底特律老虎隊和波士頓紅襪隊。其中老虎隊於2006年和2012年球季分別稱霸美國聯會；馬林魚隊於1997年10月26日晚間，在主場延長賽11局下擊敗克里夫蘭一地安人隊，成為年度總冠軍。波士頓紅襪隊則是於2018年10月28日晚間，在洛杉磯客場擊敗道奇隊，登上年度「世界」冠軍王座。

從1903年大聯盟首次舉行「世界大賽」至今，只有5位總經理曾經帶領過2支不同球隊在年度總決賽奪魁。這些年來，唐布洛斯基的戰果，只比紐約洋基 隊的現任總經理凱許曼（Brian Cashman）遜色些。凱許曼於1998年到任總經理後，已經率領洋基隊2次雄霸美國聯會和4度成為年度總冠軍。

費城人隊於2019年10月24日下午宣布，聘請吉拉迪（Joe Girardi）出任第55任總教練。 吉拉迪現年56歲，曾經於2008年開始出任美國聯會洋基隊總教練到2017年10月26日，並且於2009年10月28日到11月4日之間，擊敗費城人隊奪得年度總冠軍。他在洋基隊的戰績，為參加1620場賽事910勝710敗，獲勝率有56.2%。

吉拉迪是於2006年球季，首次執掌國家聯會佛羅里達馬林魚隊兵符；接任同屬國家聯會的費城人隊總教練之後，戰績為60場比賽中，28勝32敗，獲勝率只有46.7%。

唐布洛斯基在31年的總經理的經歷之中，曾經9次率隊晉級季後賽，7次奪得小組冠軍，4次獲得聯會冠軍和2次成為「世界冠軍」；他在出入紅襪隊總經理期間，督軍在2016年到2018年球季，連續3度贏得小組冠軍，成為大聯盟分組對抗47年僅見，獲勝率有58.8%，也是隊史之最。他近況奇佳，最近9個球季中，戰績為813勝613敗，不僅贏球率為57%，而且7次晉級季後賽，勇奪2次聯會冠軍和1次年度總冠軍。

他也獨具慧眼，在選秀活動第1輪，就為球隊辨識和確選棟樑人才，譬如一壘手佛洛伊德（Cliff Floyd）、右投手貝凱特（Josh Beckett）、右投手韋蘭德（Justin Verlander）、左投手米勒（Andrew Miller）、右投手波塞洛（Rick Porcello）等。

費城人隊期望唐布洛斯基和吉拉迪聯袂，能夠同時在識人、育才方面爭先，並且在戰術和戰果方面爭勝。球隊的執行夥伴米爾頓（John Middleton）掩不住興奮地說，他們兩人都是多次收過戰果、累積戰功的沙場老將；「球隊倚靠他們導航走上奪標之路，也就是榮獲年度總冠軍的征途」。