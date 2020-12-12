場邊人語／國奧順意 示威不議

●美國 國家奧林匹克暨殘奧會(USOPC)於12月10日鄭重宣布，在聆聽參加過奧林匹克運動會的運動員和相關的代表、專家建議之後，將不再處罰在奧運 會場以和平的方式表達抗議和示威的美國運動員。

宣布這個決定的當天，恰好是聯合國一年一度的「人權日」(Human Rights Day)。美國國家奧林匹克暨殘奧會稍早曾經致函國際奧委會(IOC)，明確地點名現行憲章50條（Rule 50 of the Olympic Charter）中，要求相關運動員、工作人員和奧委會核准出席人員在奧運會競技現場、開幕式、閉幕式和頒獎儀式要保持中立，不可以示威或者宣傳政治、宗教、種族主張，以及單手高舉拳頭、單膝跪地、在制服上配戴抗議標記或者是使用抗議標語牌，指此舉「侵犯了運動員言論自由的權利和表達的自由」。

在距離日本東京 夏季奧運會開幕還有223天之際，美國國家奧會這項長達4頁的原則表態，會不會造成國際奧委會從此落實政策的立場鬆動？國際奧委會一向在處理違反憲章50條的案件時強調「個案」原則，並且倚重由相關國家的奧會動手處理違規案件。

這些日子以來，國際奧委會已經注意到全球在嚴峻的疫情影響之下，各國和各地對於社會正義相關議題關心程度和行動頻率有增無減。雖然憲章50條指出，運動員在奧運會場地之內有言語、服裝和行為限制，但是相關運動員、工作人員和核准出席人員，可以在頒獎儀式之後接受新聞採訪，以及透過網路平台和社交媒體，藉助推特、網誌、部落格等方法紀錄和討論參加奧林匹克競技的經驗。這些訊息強調品味，敬謝帶有歧視、仇恨、中傷、攻擊、非法內容。

美國國奧會於2019年6月20日改名為「美國國家奧林匹克暨殘奧會」，以便進一步落實包容的原則和核心價值；並於8月9日和10日連續處理2宗美國代表隊運動員在祕魯利馬參加18屆泛美運動會時的抗議（athlete activism）事件。

男子鈍劍運動員殷波丹（Race Imboden）在領獎台上演奏美國國歌時右膝跪地；非裔女子鏈球運動員貝瑞（Gwen Berry）則是在演奏美國國歌即將結束時右手握拳高舉。他們兩人都是針對種族主義、槍枝管理和移民政策抗議。

美國國家奧林匹克暨殘奧會於8月21日以書信通知殷波丹和貝瑞將繼續保有代表美國參加東京夏季奧與會的資格，但是也需要接受12月的觀察期。當局在處理這些案件時，沒有採用嚴厲的「處罰」（punish）字眼 ，而是使用比較和緩的訓誡（reprimand）；一方面「警告」其他運動員不要再以身試法，同時卻肯定2名運動員是積極參與的公民，值得敬佩。

美國的職業和大學運動員在2020年間不斷以各種方式，對社會正義相關議題表達關切、立場、主張、動員、撻伐和呼籲。以和平的方式表達抗議和示威將是所有運動員謹守的底線；美國國家奧會如今聆聽民意，尊重人權和言論自由，執法而非處罰，饒有新意。