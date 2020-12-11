我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

場邊人語／聖徒出線 雙重保險

彭廣揚

球隊強勢出線，大當家胸有成竹，二把手安然展抱。

紐奧良聖徒隊自從在9月13日以34：23擊敗坦帕灣海盜隊拿到開門紅後，卻接連以24：34輸給拉斯維加斯突擊者隊，和以30：37向綠灣包裝工隊稱臣；然而由10月4日開始，聖徒隊連續9場比賽高奏凱歌，如今在美聯南區4隊之中領先，並且在美聯16支球隊中以83.3%獲勝率名列第1。

聖徒隊定12月13日在客場出戰費城老鷹隊，現年30歲的二把手四分衛希爾（Taysom Hill）可能連續第4場先發登場。在聖誕節前5天的20日，聖徒隊將在主場迎戰志在衛冕年度總冠軍的坎薩斯城酋長隊；聖徒隊41歲當家四分衛布里斯（Drew Brees）此時應該揮別病號吹起集結號，率領球隊積極備戰季後賽

12月25日聖誕節當天，聖徒隊將在主場迎戰明尼蘇達維京人隊。維京人隊是聖徒隊的奪標路障；2018年1月14日維京人隊以29：24解決聖徒隊，在季後賽第1回合就讓聖徒隊打包回家；2020年1月5日維京人隊又在延長賽得到關鍵的6分，以26：20擊敗奪標興致正濃的聖徒隊。

布里斯作戰經驗豐富，至今效力過2支球隊，參加過20個球季284場比賽，累積傳球距離達到7萬9612碼；在過去3個球季傳球成功率72%、74.4%、74.3%都是大聯盟個人最佳紀錄。他本季出場9次，298次傳球有219次成功，成功率73.5%，是NFL最佳成績。

身高6呎1又1/2吋的希爾，在就讀楊百翰大學本科時以四分衛身分參加過37場比賽，累積傳球距離6929碼，平均成功率為58.2%。他的40碼衝刺為4.44秒，立定垂直跳有38.5英寸，一度在2017年度選秀中被看好。

希爾最終和選秀無緣，2017年5月5日以自由球員失分和綠灣包裝工隊簽約，但9月2日就遭釋出；聖徒隊隨即接收，並且給予他充分機會在進攻隊型和特別編組時扮演四分衛、接球員、回攻員、跑鋒等不同角色。他儼然成為NFL運動天地少見的「工具人」，並且贏得「瑞士折刀」（Swiss Army Knife）的綽號。

自從布里斯於11月15日出戰舊金山四九人隊胸部受傷之後，聖徒隊出乎意料地選擇希爾替補，而沒有重用26歲，身高6呎4吋的溫斯頓（Jameis Winston）。溫斯頓於2015年度選秀由坦帕灣海盜隊圈選為狀元。

希爾在替補登場後表現搶眼，在2次客場和1次主場都獲勝，分別戰勝亞特蘭大隼鷹隊2次和丹佛野馬隊1次。並在這3場比賽中有1場比賽2次傳球達陣得分，另2場比賽各2次持球跑陣得分。

聖徒季後出線，確認雙重保險，以便賽事爭先。

聖誕節 季後賽 NFL

上一則

詹姆斯場內外都是領袖 獲選時代雜誌年度運動員

下一則

高球／美國女子公開賽 上演一桿進洞

延伸閱讀

紐約市槍擊案上升近96% 警長歸咎新保釋法

紐約市槍擊案上升近96% 警長歸咎新保釋法
紐約市槍擊達14年新高 希爾：歸咎新保釋法

紐約市槍擊達14年新高 希爾：歸咎新保釋法
NFL／希爾達陣開張 聖徒率先晉級季後賽

NFL／希爾達陣開張 聖徒率先晉級季後賽
NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝

NFL／對決布雷迪 馬霍姆斯傳462碼險勝

熱門新聞

SBL裕隆納智捷洋將、喬丹女婿克里斯馬斯（Rakeem Christmas）是個不折不扣的動漫迷，他的最愛就掛在臉上，口罩上的圖案正是近來最夯的日本動漫「鬼滅之刃」。(中央社)

口罩一戴全洩底 喬丹女婿是忠實動漫迷

2020-12-05 20:00
挪威三鐵選手艾登（前）頭戴彰化順澤宮冠軍帽參加由職業鐵人三項運動組織（PTO）舉辦的2020鐵人三項冠軍賽，以3小時5分6秒成績奪冠。（圖取自instagram.com/gustav_iden）

台灣「順澤宮」神帽再現！挪威選手艾登 鐵人3項奪冠

2020-12-07 17:25
灰狼球星唐斯透露自己家族包含母親在內，共有7人因染疫過世，是疫情最大受害者之一。( 美聯社)

NBA／不只母親染疫亡 唐斯曝身邊有6位親人也病逝

2020-12-05 02:30
詹姆斯表示希望在球員生涯尾聲，能有機會和兒子小詹姆斯在同個舞台競技。(美聯社)

NBA／續約湖人重點不是錢 詹姆斯：想和兒子同場打球

2020-12-08 17:43
羅爾斯頓曾五度打下大滿貫雙打冠軍。(美聯社)

網球／5度大滿貫得主 名人堂球星癌症過世

2020-12-07 18:38
「籃球之神」喬丹球衣（圖左）和美國前總統歐巴馬的球衣（圖右），本周皆在網路拍賣會上拍出創紀錄天價。(Getty Images)

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

2020-12-05 02:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠