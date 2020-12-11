場邊人語／聖徒出線 雙重保險

球隊強勢出線，大當家胸有成竹，二把手安然展抱。

紐奧良聖徒隊自從在9月13日以34：23擊敗坦帕灣海盜隊拿到開門紅後，卻接連以24：34輸給拉斯維加斯突擊者隊，和以30：37向綠灣包裝工隊稱臣；然而由10月4日開始，聖徒隊連續9場比賽高奏凱歌，如今在美聯南區4隊之中領先，並且在美聯16支球隊中以83.3%獲勝率名列第1。

聖徒隊定12月13日在客場出戰費城老鷹隊，現年30歲的二把手四分衛希爾（Taysom Hill）可能連續第4場先發登場。在聖誕節 前5天的20日，聖徒隊將在主場迎戰志在衛冕年度總冠軍的坎薩斯城酋長隊；聖徒隊41歲當家四分衛布里斯（Drew Brees）此時應該揮別病號吹起集結號，率領球隊積極備戰季後賽 。

12月25日聖誕節當天，聖徒隊將在主場迎戰明尼蘇達維京人隊。維京人隊是聖徒隊的奪標路障；2018年1月14日維京人隊以29：24解決聖徒隊，在季後賽第1回合就讓聖徒隊打包回家；2020年1月5日維京人隊又在延長賽得到關鍵的6分，以26：20擊敗奪標興致正濃的聖徒隊。

布里斯作戰經驗豐富，至今效力過2支球隊，參加過20個球季284場比賽，累積傳球距離達到7萬9612碼；在過去3個球季傳球成功率72%、74.4%、74.3%都是大聯盟個人最佳紀錄。他本季出場9次，298次傳球有219次成功，成功率73.5%，是NFL 最佳成績。

身高6呎1又1/2吋的希爾，在就讀楊百翰大學本科時以四分衛身分參加過37場比賽，累積傳球距離6929碼，平均成功率為58.2%。他的40碼衝刺為4.44秒，立定垂直跳有38.5英寸，一度在2017年度選秀中被看好。

希爾最終和選秀無緣，2017年5月5日以自由球員失分和綠灣包裝工隊簽約，但9月2日就遭釋出；聖徒隊隨即接收，並且給予他充分機會在進攻隊型和特別編組時扮演四分衛、接球員、回攻員、跑鋒等不同角色。他儼然成為NFL運動天地少見的「工具人」，並且贏得「瑞士折刀」（Swiss Army Knife）的綽號。

自從布里斯於11月15日出戰舊金山四九人隊胸部受傷之後，聖徒隊出乎意料地選擇希爾替補，而沒有重用26歲，身高6呎4吋的溫斯頓（Jameis Winston）。溫斯頓於2015年度選秀由坦帕灣海盜隊圈選為狀元。

希爾在替補登場後表現搶眼，在2次客場和1次主場都獲勝，分別戰勝亞特蘭大隼鷹隊2次和丹佛野馬隊1次。並在這3場比賽中有1場比賽2次傳球達陣得分，另2場比賽各2次持球跑陣得分。

聖徒季後出線，確認雙重保險，以便賽事爭先。