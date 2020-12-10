場邊人語／態度可議 強留無益

態度，反映高度和力度。

休士頓火箭隊當家得分後衛哈登（James Harden）12月6日沒有依約現身在球隊的訓練營，直到8日才向球隊報到，並且接受新冠狀肺炎病毒感染檢測 。火箭隊預定於23日在主場迎戰奧克拉荷馬城雷霆隊，展開新的球季；但是該隊從11日起就要走訪芝加哥公牛隊，開始例行賽季前的熱身賽。

一向縱情歡樂的哈登這次沒有針對自己缺席說聲抱歉，反而提出要求，期望球隊能夠將他交易到費城76人隊。他稍早曾經點名布魯克林籃網隊是個好去處，以便和杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）組成「超級鐵三角」，可惜籃網隊已經完成卡位，他只有轉向76人隊拋眉弄眼。因為76人隊新上任的籃球事務總監莫雷（Daryl Morey）就是剛離開火箭隊的原任總經理。

哈登於2009年6月25日由奧克拉荷馬城雷霆隊看中成為選秀探花；於2012年10月27日被交易到火箭隊，3天後就和火箭隊簽下為期5年總值7878萬元的肥約。他在2016年7月9日續約4年總價1億1800萬元，2017年7月8日再以年資條件續約4年總價1億7100萬元。換句話說，哈登在2023年合約屆滿恢復自由之身時，基本年薪可達到4736萬6760元。

火箭隊投資哈登8年，連續8次晉級季後賽 ，先後在總教練麥克海爾（Kevin McHale）和丹東尼（Mike D'Antoni）指導下，2014-15年和2017-18年兩度只差一步卻始終衝不出西區重圍；哈登雖然連續8季都是球隊戰績的關鍵，但是只能夠稱得上是驍將而非大將。他在季後賽的高得分，未能幫助球隊勝出。以9月4日到12日遭遇洛杉磯湖人隊5場比賽為例，他場均至少21分，然而卻在關鍵的第4和第5場比賽，三分球命中率分別滑落到16.7%和25%，特別是在9月10日的比賽，哈登11次出手投籃僅命中2次，準確性只有16.7%。

火箭隊在送走丹東尼和莫雷之後，會不會從此調整「小球」戰略？10月30日才到任的總教練西拉斯（Stephen Silas）曾經調教過組織後衛柯瑞 （Stephen Curry）、沃克（Kemba Walker）和唐西奇（Luka Dončić），並且在2018年5月24日應聘為達拉斯獨行俠隊助理教練後，成功地在短時間內有效改善球隊的三分球得分率和失誤比例。

火箭隊上個球季勉強以身高6呎6吋的塔克（P.J. Tucker）前鋒扮演中鋒，本季援兵身高6呎10吋的大個子卡珍斯（DeMarcus Cousins）和伍德（Christian Wood）已經到位。

在組織後衛方面，自2018年12月26日負傷後就沒有出場過的沃爾（John Wall）將肩負球隊供輸重任。30歲的沃爾身高6呎4吋，5次當選全明星，自2010年10月28日後一直為華盛頓魔法師隊效力，他如何和31歲的哈登相輔相成，是球隊本季的看點。

哈登此刻不管是自恃拿翹，還是渴望重逢，處事態度可議，火箭隊有可能就依了他，畢竟強留無益。