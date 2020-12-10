我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1539萬確診 德州逾135萬

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

場邊人語／態度可議 強留無益

彭廣揚

態度，反映高度和力度。

休士頓火箭隊當家得分後衛哈登（James Harden）12月6日沒有依約現身在球隊的訓練營，直到8日才向球隊報到，並且接受新冠狀肺炎病毒感染檢測。火箭隊預定於23日在主場迎戰奧克拉荷馬城雷霆隊，展開新的球季；但是該隊從11日起就要走訪芝加哥公牛隊，開始例行賽季前的熱身賽。

一向縱情歡樂的哈登這次沒有針對自己缺席說聲抱歉，反而提出要求，期望球隊能夠將他交易到費城76人隊。他稍早曾經點名布魯克林籃網隊是個好去處，以便和杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）組成「超級鐵三角」，可惜籃網隊已經完成卡位，他只有轉向76人隊拋眉弄眼。因為76人隊新上任的籃球事務總監莫雷（Daryl Morey）就是剛離開火箭隊的原任總經理。

哈登於2009年6月25日由奧克拉荷馬城雷霆隊看中成為選秀探花；於2012年10月27日被交易到火箭隊，3天後就和火箭隊簽下為期5年總值7878萬元的肥約。他在2016年7月9日續約4年總價1億1800萬元，2017年7月8日再以年資條件續約4年總價1億7100萬元。換句話說，哈登在2023年合約屆滿恢復自由之身時，基本年薪可達到4736萬6760元。

火箭隊投資哈登8年，連續8次晉級季後賽，先後在總教練麥克海爾（Kevin McHale）和丹東尼（Mike D'Antoni）指導下，2014-15年和2017-18年兩度只差一步卻始終衝不出西區重圍；哈登雖然連續8季都是球隊戰績的關鍵，但是只能夠稱得上是驍將而非大將。他在季後賽的高得分，未能幫助球隊勝出。以9月4日到12日遭遇洛杉磯湖人隊5場比賽為例，他場均至少21分，然而卻在關鍵的第4和第5場比賽，三分球命中率分別滑落到16.7%和25%，特別是在9月10日的比賽，哈登11次出手投籃僅命中2次，準確性只有16.7%。

火箭隊在送走丹東尼和莫雷之後，會不會從此調整「小球」戰略？10月30日才到任的總教練西拉斯（Stephen Silas）曾經調教過組織後衛柯瑞（Stephen Curry）、沃克（Kemba Walker）和唐西奇（Luka Dončić），並且在2018年5月24日應聘為達拉斯獨行俠隊助理教練後，成功地在短時間內有效改善球隊的三分球得分率和失誤比例。

火箭隊上個球季勉強以身高6呎6吋的塔克（P.J. Tucker）前鋒扮演中鋒，本季援兵身高6呎10吋的大個子卡珍斯（DeMarcus Cousins）和伍德（Christian Wood）已經到位。

在組織後衛方面，自2018年12月26日負傷後就沒有出場過的沃爾（John Wall）將肩負球隊供輸重任。30歲的沃爾身高6呎4吋，5次當選全明星，自2010年10月28日後一直為華盛頓魔法師隊效力，他如何和31歲的哈登相輔相成，是球隊本季的看點。

哈登此刻不管是自恃拿翹，還是渴望重逢，處事態度可議，火箭隊有可能就依了他，畢竟強留無益。

季後賽 柯瑞 檢測

上一則

NBA／柯瑞盼打到40歲才退休 但「老婆有意見」

下一則

NBA／勇士豪華稅達1.47億元 遠超其他9隊總和

延伸閱讀

NBA／不參加訓練泡夜店 哈登犯眾怒恐遭調查

NBA／不參加訓練泡夜店 哈登犯眾怒恐遭調查
NBA／哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握

NBA／哈登、西蒙斯互換東家？ 柏金斯：有6成把握
NBA／衛少去巫師 與沃爾互換東家

NBA／衛少去巫師 與沃爾互換東家
NBA／三分彈精準…格林領老將底薪留火箭

NBA／三分彈精準…格林領老將底薪留火箭

熱門新聞

SBL裕隆納智捷洋將、喬丹女婿克里斯馬斯（Rakeem Christmas）是個不折不扣的動漫迷，他的最愛就掛在臉上，口罩上的圖案正是近來最夯的日本動漫「鬼滅之刃」。(中央社)

口罩一戴全洩底 喬丹女婿是忠實動漫迷

2020-12-05 20:00
挪威三鐵選手艾登（前）頭戴彰化順澤宮冠軍帽參加由職業鐵人三項運動組織（PTO）舉辦的2020鐵人三項冠軍賽，以3小時5分6秒成績奪冠。（圖取自instagram.com/gustav_iden）

台灣「順澤宮」神帽再現！挪威選手艾登 鐵人3項奪冠

2020-12-07 17:25
灰狼球星唐斯透露自己家族包含母親在內，共有7人因染疫過世，是疫情最大受害者之一。( 美聯社)

NBA／不只母親染疫亡 唐斯曝身邊有6位親人也病逝

2020-12-05 02:30
詹姆斯表示希望在球員生涯尾聲，能有機會和兒子小詹姆斯在同個舞台競技。(美聯社)

NBA／續約湖人重點不是錢 詹姆斯：想和兒子同場打球

2020-12-08 17:43
羅爾斯頓曾五度打下大滿貫雙打冠軍。(美聯社)

網球／5度大滿貫得主 名人堂球星癌症過世

2020-12-07 18:38
湖人先後敲定球隊兩大核心詹姆斯（左）與戴維斯（中）的未來幾年合約。（美聯社）

NBA／戴維斯續約5年1.9億美元 湖人未來3年確保雙核心

2020-12-03 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗