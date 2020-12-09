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場邊人語／老鷹替補 脫胎換骨

彭廣揚

改頭換面還不夠，必須脫胎換骨。

亞特蘭大老鷹隊在短暫的休戰期間，透過選秀、交易、自由球員等手段，實質性改變陣容的高度和力度，期待在12月23日開始的新球季之中，能夠在東區東南組不再墊底，而且在東區15支球隊排名可以上升到前8名以內。

根據老鷹隊在11月30日公布的最新病號通告，即將於12月11日年滿20歲的南加大6呎9吋前鋒或中鋒歐康烏（Onyeka Okongwu）左腳大拇指傷勢仍在復元中；他在11月19日年度選秀活動由老鷹隊在第1輪第6順位挑中。

此外，11月18日才離開芝加哥公牛隊，28日就和老鷹隊簽約的6呎3吋組織後衛鄧恩（Kris Dunn）的右膝傷勢預定在12月11日複診。至於身高6呎6吋的小前鋒史奈爾（Tony Snell），11月20日才由底特律活塞隊交易到老鷹隊，受傷的右腳也要在11日再經檢驗。

亞特蘭大老鷹隊的前身是聖路易老鷹隊，曾在1957-58球季稱霸NBA，但之後就和爭冠無緣；老鷹隊從2007-08球季到2016-17球季連續10次季後賽都走不出東區；最近3個球季勝場依次為24場、29場和20場，獲勝率分別為29.3%、35.4%、29.9%。

老鷹隊對於當家組織後衛楊恩（Rayford Trae Young）寄予厚望；他現年22歲，身高6呎1吋，2018年6月21日在選秀第1輪第5順位由達拉斯獨行俠隊看中，6月28日被交易到老鷹隊，交換來自斯洛維尼亞的後衛唐西奇（Luka Dončić），同年10月17日，楊恩加入聯賽。

楊恩目前出賽141場，場場先發，平均登場32.8分鐘，得到23.6分，投籃命中率為42.8%，三分球命中率為34.4%，3.9個籃板球，8.6次助攻，抄截1次。搶眼的表現讓他入選2月16日舉行的69屆全明星比賽，並且在上半場投出壓哨中場三分球，幫助球隊以51比30分領先。

楊恩在新的球季仍是當家組織後衛，他的替補或者襄助人選是朗多（Rajon Rondo）和鄧恩。34歲的朗多身高6呎1吋，在NBA效力過6支球隊14個球季，累積873場例行比賽經驗，其中729場先發，還有9次季後賽經驗。他是洛杉磯湖人隊榮獲2019-20年度總冠軍的成員。

楊恩在新球季將和唐西奇繼續在影響力方面較勁；並且和隊友—身高6呎10吋的26歲中鋒卡佩拉（Clint Capela），以及身高6呎9吋的23歲大前鋒柯林斯（John Collins）形成嶄新攻堅組合。 他也需要向NBA另外5名組織後衛戰績看齊，分別是波特蘭拓荒者隊的利拉德（Damian Lillard）、多倫多暴龍隊的勞瑞（Kyle Lowry）、布魯克林籃網隊的厄文（Kyrie Irving）、金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry），以及華盛頓魔法師隊的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

老鷹替補，旨在脫胎換骨。

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