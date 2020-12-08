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場邊人語／助陣教練 令人懷念

彭廣揚

衝鋒陷陣，需要勇氣，跑跳助陣，鼓舞士氣。

12月6日在洛杉磯客場，新英格蘭愛國者隊以45：0完勝洛杉磯電光隊；這是電光隊半世紀以來第3次以超過40分大分差和零得分收場。該隊於1961年12月7日前身聖地牙哥電光隊時期，曾經以0：41向波士頓愛國者隊稱臣。並於1973年10月21日在主場迎戰亞特蘭大隼鷹隊時，再以0：41敗陣。電光隊最近一次全場無功而返是在2014年11月2日客場對抗邁阿密海豚隊，以0：37落敗。這3場敗仗，都出現在星期日。

新英格蘭愛國者隊四分衛紐頓（Cam Newton）這場比賽只傳69碼，然而持球奔跑14次累積推進48碼，有2次獨跑達陣，以及1次傳球達陣得分。31歲的紐頓本季11場比賽已經有4場不止一次持球跑陣得分，締下NFL四分衛表現紀錄；身為2011年選秀狀元，在職涯136場比賽中已經持球獨跑達陣得分69次；連續8季擔任舊金山四九人隊先發左撇四分衛楊恩（Steve Young）生涯不過43次持球跑陣得分。

愛國者隊在賽前得知啦啦隊教練索曼迪（Tracy Sormanti）由於多發性骨髓瘤於12月5日病逝，享年58歲。索曼迪於1983年入選為愛國者隊啦啦隊員，時年只有19歲，是隊伍中最年輕的成員。1994年1月21日，克瑞夫特（Robert Kenneth Kraft）以2億2700萬元從歐世偉（James Orthwein）手中購入愛國者隊，從投資人轉為所有者。

索曼迪是克瑞夫特首批聘僱的員工，之後擔任了27年的啦啦隊教練，率領愛國者隊啦啦隊在10屆超級盃現賽露面，並且訪問過30個國家。克瑞夫特在追悼索曼迪時說，「她不僅是在比賽現場邊線助陣，更重要的是其長期協調啦啦隊扮演親善大使的角色，參與新英格蘭地區社區活動，以及代表愛國者隊前往全球慰勞美軍」。

NFL目前所屬的32支球隊中最早擁有啦啦隊，是在1960年代由印地安納小馬隊（Indianapolis Colts）的前身巴爾迪摩小馬隊（Baltimore Colts）組建。到1970年代，發展出有11支球隊擁有專屬啦啦隊，並且催生相關專有名詞，譬如坎薩斯酋長隊啦啦隊（Chiefettes）、華盛頓紅人隊隊啦啦隊（Redskinettes）、達拉斯牛仔隊啦啦隊（Cowbelles and Beaux）等。

有6支球隊至今沒有啦啦隊編制，它們是芝加哥熊隊、水牛城比爾隊、克里夫蘭布朗隊、紐約巨人隊、綠灣包裝工隊、匹茲堡鋼人隊，這些球隊都在戶外露天場館比賽，特別是入冬後的低溫、強風、降雪、積冰，成為啦啦隊娛樂的自然障礙。巨人隊共同東主馬拉（John Mara）就直接了當地說，「讓穿著單薄的啦啦隊，在戶外逗樂球迷」，是個嚴重理念問題。

索曼迪雖然不是戰術總教練比利契克（Bill Belichick），但是她忠誠地打完美好的仗；不愧反映愛國者隊英雄本色。

新英格蘭 洛杉磯 NFL

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