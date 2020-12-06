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場邊人語／七進六出 費城改組

彭廣揚

這次，沙場老將執兵符，精算經理扮軍師，脫胎換骨為奪冠。

NBA於12月4日公布，到2021年3月4日為止，例行賽季前37場的賽程，費城76人隊預定於12月23日晚間7時起，在主場迎戰華盛頓魔法師隊，由24歲的當家組織後衛西蒙斯（Ben Simmons）領銜，對抗32歲控球後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook III）率領的華盛頓魔法師隊。

身高6呎10吋的西蒙斯，來自澳大利亞，是76人隊在2016年選秀圈選的狀元，已經2次當選全明星；衛斯特布魯克身高6呎3吋，9次票選為全明星，在2016-17球季平均每場得到31.6分，當年是NBA的年度得分王翰最有價值球員。西蒙斯於8月5日復賽階段，出戰魔法師隊時，左膝部受傷並且接受手術，這將是他康復後首次登場。衛斯特布魯克則是於12月2日，才由休士頓火箭隊交易到魔法師隊。

休士頓火箭隊上個球季雖然在西南小組出線，但是從2012-13球季起，連續8個球季都和西區冠軍無緣。於是，莫雷（Daryl Morey）黯然於11月1日，正式揮別效力14個球季的火箭隊總經理職位；不過他卻在11月2日，立即投奔在東區大西洋小組的76人隊，出任籃球事務總監（President of Basketball Operations），因此和總經理布蘭德（Elton Brand）和總教練瑞佛斯（Doc Rivers）成為行政三巨頭。

瑞佛斯現年59歲，在NBA以身分征戰過21個球季1624場，例行賽季平均獲勝率為58.1%，季後賽平均贏球率為50.6%。瑞佛斯是於9月28日離開洛杉磯快艇隊，10月1日和76人隊簽訂為期5年總額4000萬元的教練合同。

76人隊的哈瑞斯（Tobias Harris）現年28歲， 是於2019年2月6日由快艇隊被交易到76人隊，同年 7月10日簽約5年；瑞佛斯計畫在本季善用這名身高6呎8吋的前鋒，因為看中他比其他大前鋒靈活，投籃又比一般小前鋒準確。

即將在12月8日歡慶35歲的6呎10吋中鋒霍華德（Dwight Howard），是今秋洛杉磯湖人隊勇奪年度總冠軍的憑藉；他於11月21日和76人隊，才同意1年260萬元的短約，帶槍投靠搶標的意圖明顯；他將和隊友分享1113場例行比賽和113場季後賽的經驗，並且誓做先發中鋒安比德（Joel Embiid）後盾。

76人隊目前集訓的陣容之中，霍福特（Al Horford）等6人已經出局；11月18日才在年度選秀入選的新人，以及部分自由球員都已經簽訂有條件或者正式合約，他們包括身高6呎3吋的後衛馬克塞（Tyrese Maxey）、身高6呎5吋的後衛裘伊（Isaiah Joe）、身高6呎9吋的前鋒里德（Paul Reed）、身高6呎4吋的後衛馬昔阿斯（Dakota Mathias）、身高6呎2吋的後衛柯瑞（Seth Currry）、得分後衛格林（Danny Green）、身高6呎6吋的小前鋒費格森（Terrance Ferguson）和身高6呎10吋的中鋒布萊德雷（Tony Bradley）等。

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