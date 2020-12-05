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場邊人語／申辦冬奧 現在起跑

彭廣揚

●奧林匹克競技的季節，也講求春耕；沒有犁地，播種、插秧，何來收穫？

全球各地男女運動員目前都在因時制宜積極備戰，日本東京主辦的第32屆夏季奧運會預定2021年7月24日開幕，距今只剩230天；而距離中國北京預定在2022年2月4日起舉辦的第24屆冬季奧運會，倒數計時已經不足500天，分別不過是14個月或60個星期之遙。自2018年2月9日後，2屆冬奧和1屆夏奧於5年之內連續在東亞舉行，在現代奧林匹克競技史上前所未見。

加拿大溫哥華市議會於11月4日以7比4票數，決定將審議主辦2030年冬季奧運會可行性動議延後到明年第1季再議。溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）同時指出，如果加拿大的原住民群體Musqueam、Squamish和Tsleil-Waututh不參與討論，他不會支持溫哥華再度申辦冬奧。然而，在今年2月初所舉行的區域民意調查結果顯示，三分之二的民眾認為10年前的冬奧會對於城市、行省、都會和國家都有利。

國際奧委會於2003年7月2日在捷克布拉格宣布加拿大西部卑詩省溫哥華成為第21屆冬奧主辦城市。該次競技盛會由2010年2月12日進行到28日，共有來自82個國家2566名運動員參加15大項86小項競技。美國代表隊贏得37面獎牌，領先各國；地主國加拿大勇奪26面獎牌，名列冠軍榜第3，但是其中14面金牌，居各國含金數目之首。

目前有意爭取主辦2030年冬奧的城市，主要是美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）以及日本北海道的札幌（Sapporo）、西班牙的巴薩隆納（Barcelona）和挪威的利勒哈默爾（Lillehammer）。 國際奧委會本來都在冬奧舉行7年前由會員議決和宣布主辦城市、但是近來在一片改革呼籲的壓力之下已經鬆動這種時間進程，而比較注重彈性。

鹽湖城是第19屆冬奧主辦城市，會期由2002年2月8日進行到24日，共吸引來自78個國家2407名運動員參加15大項78小項競技。美國代表隊贏得34面獎牌，其中10面是金牌，排名僅次於德國。鹽湖城日前在得知札幌再度計畫申奧之後，已經修正計畫目標為不排除爭取主辦2030年，然而重點則是強化2034年冬奧申請。

札幌是第11屆冬奧主辦城市，也是第1次在歐洲和北美地區以外舉行。由1972年2月3日進行到13日，共吸引來自35個國家1006名運動員參加10大項35小項競技。美國代表隊贏得8面獎牌，其中3面是金牌，蘇聯代表隊收穫最多，得到8金5銀3銅總共16面獎牌。

日本國家奧會於2020年1月29日投票通過由札幌代表申辦冬季奧運。巴薩隆納期待在成功地主辦1992年夏奧後，能夠再擁有承辦冬奧的榮幸。利勒哈默爾則是第17屆冬奧主辦城市。

這些「奧運城市」，嘗過鮮，知道甜，難怪想到再續前緣。

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