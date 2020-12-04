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場邊人語／強生過世 十項全能對決楊傳廣 佳話永恆

彭廣揚
楊傳廣和強生在羅馬奧運會場。(彭廣揚提供)
楊傳廣和強生在羅馬奧運會場。(彭廣揚提供)

●他們在田徑場十項全能，成為競技冠軍，更在生命中愛家助人，成就永恆金牌。

60年前曾經代表美國擎旗，在義大利羅馬第17屆夏季奧運會奪得男子十項金牌的強生（Rafer Johnson，於12月2日在洛杉磯聖佛南多山谷家中逝世，享年86歲。

強生於2016年5月17日榮獲母校洛杉磯加州大學（UCLA）頒贈「洛大獎章」（UCLA Medal），表揚他自1959年體育本科畢業以來，數十年始終發揮助人的校訓，以及爭取正義、平等的領袖氣質。2019年10月25日，洛杉磯加大更舉行隆重儀式，將學校的徑賽運動場命名為「強生夫婦跑道」（The Betsy and Rafer Johnson Track at Drake Stadium），以便向這位傳奇校友致敬。

1960年9月6日在羅馬，強生和來自台灣的楊傳廣（C.K. Yang）在1500公尺項目一決勝負；誰在這個項目誰就獲得金牌。他們兩人當年都是著名教練徳瑞克（Elvin ‘Ducky’ Drake）的入室弟子。強生身高6呎3吋，在高中時期就是「四棲運動員」，在美式足球、籃球、棒球和徑賽項目都表現卓越。

楊傳廣和強生在大賽前一起受訓，強生的綜合狀態良好，胸圍35吋腰圍46吋，兩人都以擊敗蘇聯運動員「鐵人」庫茲涅佐夫（Vasili Dmitriyevich Kuznetsov）為目標；庫茲涅佐夫稍早曾經兩度創下十項運動世界紀錄8016分（1958年）和8357分（1959年）。

楊傳廣在完成10個單項中的9個項目後，有6個項目都領先強生，但是按照賽制累績計分，強生以67分領先；至於最後一項1500公尺賽跑，楊傳廣個人最佳紀錄是4分36秒，足足比強生快了18.2秒。不過，強生拿手的是徑賽，而不是田賽項目。

強生生涯成就展覽。(彭廣揚提供)
強生生涯成就展覽。(彭廣揚提供)

可惜的是，命運和楊傳廣開了玩笑。強生在長跑項目以「緊跟不捨」（Stay Close）的策略，全程只落後楊傳廣6碼1.2秒，創下個人最佳的4分49.7秒紀錄，以及夏季奧運會男子十項8392總分新紀錄。

楊傳廣於1963年成為洛杉磯加大田徑隊長，締下十項運動舊制9121分紀錄，並且繼續參加1964年日本東京奧運會；他於2007年1月27日在洛杉磯病逝。在辭世之前，強生曾經探望過他。

楊傳廣是亞洲第1位名副其實的鐵人，雖然在羅馬奧運會場只贏得銀牌，但是史頁已經載明，強生的金牌以及楊傳廣的銀牌同屬不朽的傳奇，兩人不僅師出同門，朝夕相處一起作戰，而且毅然相對傾力競技，達到敬而不爭。他們都在各自的人生榮獲得耀群益己的賞賜。

洛杉磯加大 東京奧運 加州大學

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