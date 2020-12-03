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場邊人語／疫情告急 行情轉逆

彭廣揚

短距離競速，起跑要好，衝刺要爆。

戰無不勝的匹茲堡鋼人隊，經過6天和3次延期的折騰，終於在12月2日在主場迎戰巴爾迪摩烏鴉隊。

鋼人隊目前戰績10連勝，是NFL和美聯唯一全勝隊伍。而烏鴉隊在例行賽季開始前一度被看好是爭奪年度總冠軍的熱門隊伍，但是目前卻是疫情最嚴重的球隊；截至12月1日已連續10天都有確診紀錄，而且至少有30名隊職員已經檢測呈陽性或者是遭辨識為高風險傳染者。

NFL聯盟此刻竭盡所能強渡疫關，仍按原定計畫於2021年2月7日在佛州坦帕灣舉行第55屆超級盃。

目前NFL的32支球隊之中，戰力和戰績出色的隊伍包括放眼於本季16戰全勝的鋼人隊、志在衛冕總冠軍的坎薩斯城酋長隊、­­擁有堅強防守力和擒殺專家韓德克森（Trey Hendrickson）的紐奧良聖徒隊、從來不容輕忽輕忽的綠灣包裝工隊、有機會問鼎最有價值球員榮銜的跑鋒亨利（Derrick Henry）所屬的田納西泰坦隊。

每年感恩節到聖誕節之間，NFL各隊在集中精力應對殘留賽程之際，球隊東主也都開始仔細思量，是否需要更換掌管業務的總經理和統領戰隊的總教練，以便有效整編球隊。戰績一直不佳的總教練通常都做好隨時退休的心理準備，也有一些人索性採取行動隨時準備向其他球隊遞出「投名狀」。

至少有5位總教練因為不同的原因，個人的執兵符行情低落，甚至到朝不保夕的地步 ；包括紐約噴射機隊的蓋斯（Adam Gase）、底特律獅隊的派崔西亞（Matt Patricia）、辛辛那提猛虎隊的泰勒（Zac Taylor）、傑克森維爾美洲豹隊的馬洛尼（Doug Marrone）以及達拉斯牛仔隊的麥卡錫（Mike McCarthy）。

蓋斯在噴射機隊2個球季戰績7勝20敗，本季11場連敗，是NFL唯一全盤皆輸的球隊，他如何不如坐針氈？派崔西亞是以防守功夫見長，但是到職3個球季戰績只有13勝29敗1和；感恩節當天還以25：41在全國電視觀眾面前失利，情何以堪？

泰勒原本只是洛杉磯公羊隊的四分衛教練，轉任總教練後2個球季戰績4勝21敗1和，勝率只有16.7%。而且他的最大工作危機是沒有照顧好明日之星四分衛布洛（Joe Burrow）；布洛於11月23日在出戰華盛頓隊時左膝嚴重受傷，並且在接受手術後目前復建中。

馬洛尼在上個球季戰績6勝10敗，本球季在開門紅後至今只有1勝10敗，球隊還能坐視這種惡劣形勢多久？麥卡錫雖然曾經領軍綠灣包裝工隊，但是在感恩節當天卻以16：41向華盛頓隊稱臣，再次反映他如今的教戰問題重重，不能與時俱進明顯成為他的弱點。

疫情仍然全面告急，部分教練行情轉逆。

NFL 疫情 紐約

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