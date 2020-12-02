場邊人語／如期集結 球季待解

●步步為營，如今成為經營職業運動的常態。

NBA 所屬30支球隊於12月1日起分別在各自場館進行訓練；出於「計畫趕不上變化」的考量，只先公布72場例行賽季的前半段，由2020年12月22日到2021年3月4日的賽程，隨後將再參考新冠狀肺炎病毒疫情 發展，進行必要的調度行動。

NBA於今年3月11日因為球員感染暫停賽程，在171天之後，才於7月30日起由22支球隊參加復賽。

NBA本季的季前賽預定12月11日進行到19日；11日當天排定5場比賽，包括由洛杉磯湖人 隊和快艇隊交手。這不是因為收視率考量，而是官方從季前賽階段開始以地理位置接近做為安排各支球隊出賽標準，避免跨區和跨國賽事，譬如多倫多暴龍隊將暫時使用佛州坦帕灣的場館為「主場」，迎戰邁阿密熱火隊；這是該隊僅有的季前賽。

在季前賽階段，志在衛冕年度總冠軍的湖人隊共有4場賽事，除了2次對戰快艇隊之外，還有2次對抗擁有組織後衛保羅（Chris Paul）的鳳凰城太陽隊。12月12日，三分球王柯瑞（Stephen Curry）所屬勇士隊將在舊金山主場恭候丹佛金塊隊，達拉斯獨行俠隊後衛球星唐西奇（Luka Dončić）則是在當天遭遇密爾瓦基公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）；12月13日，布魯克林籃網隊和華盛頓魔法師隊交戰，籃網隊的前鋒杜蘭特（Kevin Durant）和魔法師隊的組織後衛沃爾（John Wall）都是久傷之後首次復出；波士頓塞爾蒂克隊和老對手費城76人隊則在12月15日會戰。

布魯克林籃網隊、波士頓塞爾蒂克隊、76人隊、紐奧良鵜鶘隊只有2場季前比賽。

湖人隊、鳳凰城太陽隊、奧蘭多魔術隊、克利夫蘭騎士隊、曼斐斯灰熊隊、波特蘭拓荒者隊、底特律活塞隊、紐約尼克隊、沙加緬度國王隊、夏洛特黃蜂隊、休士頓火箭隊、芝加哥公牛隊、亞特蘭大鷹隊，都有4次季前賽。

NBA在11月28日發出134頁備忘錄，詳細地向球隊和球員說明現階段防控疫情和應變處理須知。不過對於稍早復賽階段花費巨資採行「隔離小區」策略有效，並沒有繼續「感覺良好」，而是敢於面對殘酷的疫情亂竄現實，指出「由於新冠狀肺炎病毒繼續在特定市場和周邊社區擴散，部分球員、職員和參與人員將可能感染傳染性病毒和經過檢測結果呈陽性。沒有在球員和對職員支間擴散的獨立案例，或者在預期範圍之內出現的少數感染病例，將不會導致例行賽季暫停或者取消」。

換句話說，從現在到2021年7月底，大聯盟面對相關球員、裁判、教練、職員和他們的家屬，認為無可避免地有人會染疫，但是期望透過透過大多數人的警覺和合作，能夠將病例管控到可以處理的程度（to a manageable degree）。

球隊如期集結，球季尚待分解。