場邊人語／倡組魔術 載入史書

「魔術」的奧妙,就在以有限的表演時間,爭取無限揮灑空間。

自1986年6月19日起就倡議在佛州奧蘭多創組一支男子職籃隊的當地商人休威特(Jimmy “Bubba” Hewitt),11月29日上午病逝,享年79歲。休威特和曾任費城76人隊總經理的威廉 斯(Pat Williams),首次於34年前的夏季聯袂穿著印有「即將加入NBA 的奧蘭多」(Orlando...On The Way To the NBA)字樣的T恤衫,興奮地宣布接受這支男籃球隊的第1張被預訂的季節套票。

休威威特雖是奧蘭多魔術隊的真正推手,然而由於受到NBA執行長史騰(David Stern)管理作風的影響,擔心由休威特提出的經營團隊缺少「主要」投資 者,以致形成球隊的創始擁有人竟然是杜邦三世(William duPont III)。

1986年7月27日奧蘭多魔術隊正式誕生。同年8月31日,包括休威特和杜邦在內的32位投資人正式合議向NBA請准組建魔術隊。9月2日魔術隊宣布預購季節套票總數超過5000。10月20日,威廉斯偕同投資團隊向NBA各支球隊東主提交1萬4176份購買季節套票的物證。1987年1月5日「奧蘭多球場」 (Orlando Arena)動土,4月22日正式宣布奧蘭多魔術隊成軍,從1989-90球季起參加聯賽。1988年12月22日魔術隊宣布售出第1張季節套票。1989年10月13日魔術隊首次在例行聯賽登場。

魔術隊在奧蘭多落腳至今還沒有機會奪得年度總冠軍,然而促使佛州的邁阿密、坦帕灣、傑克森維爾其他主要都會地區都有主要職業球隊進駐,而邁阿密熱火隊和魔術隊的交鋒,儼然成為NBA東南區叫好又叫座的「決戰陽光州」(Sunshine State Rivalry)活動。

魔術隊現任營運長馬丁斯(Alex Martins)公開肯定魔術隊和其他職業運動隊伍進駐奧蘭多,都是由於休威特;指出是他的「信念、堅持、社區精神和遠見」,終於造就奧蘭多成為目標城市(Orlando is the place to be)。

魔術隊於2014年4月9日創設名人堂;2017年3月29日下午在安利中心(Amway Center)舉行休威特入列球隊名人堂的儀式;在他之前共有5位得獎人,分別是威廉斯、首次選秀球員安德森(Nick Anderson)、中鋒「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)、球隊第2位東主億萬富翁狄弗斯(Rich DeVos),以及後衛哈德威(Anfernee “Penny” Hardaway)。

在魔術隊組建之前,奧蘭多附近區域已經有MLB小聯盟球隊活動,目前進駐的職業運動隊伍包括自從2012-13球季加盟美東和加東職業冰球小聯盟(ECHL)的奧蘭多太陽熊隊(the Solar Bears)、2015年10月20日成軍參加北美女職英式足球聯盟(National Women's Soccer League)的奧蘭多榮耀隊(Orlando Pride),以及屬於MLS東區的奧蘭多城隊(Orlando City Soccer Club)。

奧蘭多太陽熊隊是剛剛贏得NHL史坦利盃的坦帕灣閃電隊的預備隊。

休威特在奧蘭多成長,有遠見,並且實踐在家鄉構築職業運動的新天地,這片天地也是另類的「主題樂園」。