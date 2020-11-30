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場邊人語／出場開球 入冊新猷

彭廣揚

跨越，勇氣是必須，準備是必然。

11月28日午後，在密蘇里州中部哥倫比亞的校園，來自德州達拉斯附近的應屆畢業生富勒（Sarah Fuller），跨越了性別的鴻溝，趕搭上英式足球和美式足球的直通車，在下半場第3節開始時，身穿32號球衣和黑色球鞋，代表私立范德堡（Vanderbilt）大學，在中場由人為定位以右腳開球，距離有30碼，落在對手35碼標線處。 

這是歷史的時刻，因為她不僅以女子英式足球校隊主力門將的身分，臨危受命竟成為男子美式足球救急的踢球員，而且還是首位參加「東南14校」（SEC）聯會和美國大學校際五大聯會（Power Five conferences）美式足球例行聯賽的女性隊員。

位在田納西州納許維爾的范德堡大學，雖然沒有入列8所常春藤盟校之一，但是由於治學嚴謹入學競爭激烈，享有「南方哈佛」（Harvard of the South）美譽。大學美國大學校際美式足球聯賽五個主要運動聯會，指的是「東南14校」 聯會、「大西洋沿岸15校」聯會（The Atlantic Coast Conference）、「11州14校」聯會（The Big Ten Conference）、「五州十校」聯會（The Big 12 Conference），以及「太平洋6州12校」聯會（The Pac-12 Conference）。 

范德堡大學的美式足球校隊，從9月26日展開例行賽季以來，已經連續8場苦吞敗果，28日是在客場以0：41慘輸給密蘇里大學，是本季第3次讓對手得到41分，也是首次全場抱蛋而歸。這是雙方第13次對陣，第9季連續遭遇。 

身高6呎2吋的富勒，現年21歲，是品學兼優的模範生，在校主修醫藥、健康和社會，5歲時開始接觸英是足球，但是一直到今年10月11日才首次在主場先發迎戰南卡羅萊納大學；她適時在4場季後比賽，都是先發、鎮關大將，剛於11月22日在阿拉巴馬州，隨隊以3：1擊敗阿肯色大學，勇奪聯會女足項目年度冠軍。

富勒把握了這個難得的機會，遵守美國大學校際運動總會（NCAA）的規定，在頭盔上以「我是女孩」（Play Like A Girl）字句具體表達她對於社會正義的看法。「我是女孩」其實是一個以納許維爾為總部的非營利性慈善組織，宗旨在肯定、鼓勵和協助女孩，參加單項運動訓練和競技，以及數學、科學、技術、工程相關主題的討論和研習。

兩次奪得夏季奧運會女足項目金牌和兩屆世界杯冠軍的美國國家隊隊長，中場大將勞德（Carli Lloyd），曾經於2019年8月20日下午，和職業美式足球隊伍—巴爾迪摩烏鴉隊和費城老鷹隊聯合訓練時，挑戰由55碼處定位工們成功。她並且表示，不排除在完成女子職業英式足球聯外生涯後，轉戰男子美式足球運動天地，職司定位開球和射門專業。 

富勒終於出場開球，史冊載入新猷。 

足球 美國 阿拉巴馬州

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