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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

場邊人語／烏鴉染疫 鋼人狐疑

彭廣揚

一而再，再而三。

由於新冠狀肺炎病毒感染形勢嚴峻，NFL在費盡全力經過10周賽程之後，於11月27日再次宣布，將在感恩節前，已延期到11月29日舉行的匹茲堡鋼人隊迎戰巴爾迪摩烏鴉隊賽事，又改期到12月1日（星期二）晚間8時（美國東部時間）起進行。達拉斯牛仔隊原定於12月3日對陣烏鴉隊，也因此順延到12月7日下午5時進行。

鋼人隊和烏鴉隊本來預定在11月26日感恩節當晚8時20分比賽，但是烏鴉隊出現至少12名隊職員感染現象，包括當家四分衛傑克森（Lamar Jackson）在內，NFL因此急踩煞車，立即通告賽事延遲到11月29日午後1時15分起進行。

鋼人隊是NFL在本季受到疫情影響率先被迫改變賽程的球隊，該隊原來安排在10月4日和田納西泰坦隊交鋒，但是面對泰坦隊球員和職員大規模感染，將球賽推遲到10月25日進行。

這是NFL被迫不得已，在本季第2次選擇在星期二安排賽事；NFL上一次出現周二球賽，還是在74年以前。NFL的例行聯賽，球迷通常習慣在星期一、星期四和星期天，透過電視直播觀賽。NFL從今年3月以來，始終強調願意竭盡所能，爭取完成256場例行比賽。 

鋼人隊本來計畫在感恩節當天出賽後，一方面期待獲得第11場連續勝利，提早昂然挺進年度季後賽，同時並可以有連續3天的休息，以便繼續努力爭取例行賽季16場全勝。雖然鋼人隊終於在賽季第7周以27：24取勝泰坦隊，但是全隊上下，對於賽程因為對手防疫有誤而改變，都不以為然。鋼人隊的總教練湯姆林（Mike Tomlin）入夏後就一直提醒隊職員「缺一全崩」（one fail, all fail），所以這次延期再戰，又是由於對手防疫工作出現缺口，鋼人隊感到非常無奈。況且，鋼人隊本來預定在12月6日下午1時在主場出戰華盛頓隊，這意味著鋼人隊在出賽烏鴉隊之後，只有4天休息。

NFL這次再做出延賽決定時，主要考量到需要爭取時間，追查出球隊和球員感染的來源、對象和路徑，一面及時檢視防控疫情的工序和規定是否有漏同，同時落實執行規矩加重懲罰違規的個人和團隊。現年23歲的傑克森，於2020年2月1日當選NFL年度最有價值球員，創寫四分衛單季累積持球跑奔距離1206碼的紀錄。傑克森的健康情況，關係著NFL未來5個星期的例行賽程和季後賽程，特別是在相關球隊目前已經排滿賽程形勢之下，是否必須增加1個星期調度空間，以及將季後賽規模擴大到16支球隊。 

烏鴉染疫， 鋼人和眾人同感狐疑。

NFL 季後賽 疫情

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