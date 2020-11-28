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場邊人語／黃蜂招牌 求才海派

彭廣揚

球隊老闆本人曾經是金字招牌，但是整支隊伍目前需要有人領銜出彩。

身高6呎7吋的前鋒海瓦德（Gordon Hayward）在11月19日下午5時截止期間之前，拒絕波士頓塞爾蒂克隊提出的2020-21球季3420萬元球員選項；11月21日立即同意和夏洛特黃蜂隊簽訂為期4年總額1億2000萬元的合同。

這份提早到達的巨約，是黃蜂隊老闆—籃球終極傳奇喬丹（Michael Jordan）送給海瓦德的感恩節大禮，但是他為什麼有這種海派做法？

NBA今年別開生面的「遠距」選秀並沒有像往年一樣高潮迭起；各支球隊和球迷反而更關心明年的自由球員交易市場將大咖雲集，包括詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），以及海瓦德等。

海瓦德現年30歲，於2017年7月14日和波士頓塞爾蒂克隊簽約4年總額1億2780萬元；他在2010年6月24日參加年度選秀，由猶他爵士隊在第1輪第9順位看中，雙方於當年7月2日就簽訂為期2年總價490萬元的合約。

然而黃蜂隊一直對於海瓦德情有獨鍾，當他於2014年6月25日成為受限制的自由球員時，就一度以為期4年總價6300萬元的合約表態搶人。這些年來，喬丹還沒有忘記海瓦德，11月20日還特別親自打電話給他，扮演爭取合作的「臨門一腳」。

爵士隊在海瓦德身上投資和培養也是有目共睹；海瓦德於2010年10月27日加盟聯賽，職司小前鋒，72場例行賽事有17次先發，平均每場比賽只上陣16.9分鐘，得到5.4分和1.9個籃板球，平均投籃4.1次，命中率為48.5%，平均三分球出手1次命中率為47.3%。他在爵士隊待到第7年（2016-17球季）時，73場例行賽事次次先發，平均每場上場34.5分鐘，得到21.9分和5.4個籃板球，每場平均15.8次投籃，命中率47.1%，三分球出手5.1次，命中率39.8%。

海瓦德當初離開猶他州鹽湖城到波士頓，自己的說法是懷有一個爭取年度總冠軍的夢，以及期待追隨在巴特勒大學時期的恩師史蒂文斯（Brad Stevens）；但是史蒂文斯於2013年7月3日成為綠衫軍主帥，至今始終無法爭霸東區。

塞爾蒂克隊在2017年10月27日作客克里夫蘭開幕戰，第1節結束前6分鐘45秒時就折損海瓦德；海瓦德在2019-2020例行賽季52場比賽全部先發，平均每場比賽在陣33.5分鐘，得到17.5分和6.7個籃板球4.1次助攻，每場平均13.5次投籃，命中率為50%，三分球出手4.3次，命中率為38.3%。

黃蜂隊目前在東區當老八都吃力，這次禮聘海瓦德，至少聲勢上已經贏過紐約尼克隊和印第安納溜馬隊；喬丹心知倚靠他過去在球場叱咤風雲紀錄，那是想像美妙，眼前不惜花費重金找到壓陣將軍，如此才有助突破奪標。

喬丹 波士頓 紐約

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