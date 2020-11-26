場邊人語／感恩隨俗 團圓美足

無論多遠，都要團圓，不管在哪，看球還願。

火雞、佳餚，伴隨著美式足球，是一年一度美國 感恩節的視覺饗宴，也是美國自從1869年11月6日在賓州 費城舉行羅格斯大學和普林斯頓大學對抗比賽以來，一直延續的感恩節大賽傳統。

原本11月26日感恩節當天NFL共安排了3場比賽，但最受關注的高收視率對決組合匹茲堡鋼人隊與巴爾迪摩烏鴉隊之戰，因烏鴉隊出現染疫報告而順延至29日進行；其餘兩場依既定時程進行，分別是底特律獅隊於美東時間中午12時30分在主場迎戰休士頓德州 人隊，由福斯電視網直播；達拉斯牛仔隊於美東時間下午3時30分在主場迎戰華盛頓隊，由CBS直播。

NFL已經結束11周賽程，底特律獅隊在國聯北區小組戰績4勝6敗墊底，最近5場比賽成績2勝3負，主場只有1勝3敗。休士頓德州人隊屬於美聯南區小組，目前戰績3勝7敗，最近5場比賽2勝3負，客場只有1勝4敗。

德州人隊於2012年11月22日首次參加感恩節賽事，在底特律客場的延長賽以34比31取勝。經過8年獅隊在主場準備報仇，當家四分衛史塔福特（Matthew Stafford）如今已32歲，是擁有12球季先發經歷的悍將，當年的獅隊隊友只剩下現年31歲的防守邊鋒沃特（J.J. Watt）和現年30歲的防守邊鋒莫西路斯（Whitney Mercilus）。

達拉斯牛仔隊在國聯東區小組戰績3勝7敗，和紐約巨人隊、華盛頓隊戰績相同，最近5場比賽只有1勝4負，主場2勝3敗。華盛頓隊也是國聯東區小組，最近5場比賽2勝3負，客場連續苦吞4敗。

牛仔隊曾於1966年11月24日在主場遭遇克里夫蘭布朗隊，之後成為感恩節大賽常年主賓；牛仔隊於1968年11月28日感恩節當天首度在主場迎戰華盛頓紅人隊，以29比28獲勝。雙方最近一次在感恩節大賽交手是在2018年11月22日，牛仔隊以31比23獲勝。牛仔隊歷年有52次感恩大賽經驗，華盛頓隊有11回，雙方已經累積照面121次。

來自賓州匹茲堡的鋼人隊目前在美聯北區小組戰績10戰全勝，其中5次主場和5次客場都齊奏凱歌。巴爾迪摩烏鴉隊隊也屬美聯北區小組，目前戰績6勝4敗，最近5場比賽2勝3負，客場比賽4勝1敗。

鋼人隊和烏鴉隊之爭看點在兩支球隊的主教練和四分衛。鋼人隊主帥是現年48歲、得過1次超級盃的湯姆林（Mike Tomlin），四分衛是現年38歲、擁有226場先發經驗的羅斯里斯伯格（Ben Roethlisberger）；烏鴉隊四分衛是只有23歲、先發32場獲25勝的傑克森（Lamar Jackson），總教練則是現年58歲、執兵符13個球季的哈伯（John Harbaugh）。

入境隨俗，團圓共處，樂觀美足。