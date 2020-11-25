場邊人語／美足裁判 公平新範

黑與白，是相對道理，也是競技範例。

NFL 於11月23日在佛州坦帕灣海盜隊主場創下單場由7位非裔 裁判執法紀錄，全國各地成千上萬球迷都透過「周一晚美足」電視直播（Monday Night Football）見證了這個歷史時刻；洛杉磯公羊隊終場前2分鐘36秒時由40碼處射門成功，以27比24勝出，在國聯西區領先。

NFL所屬32支球隊共登錄1696名球員，其中70%是非裔。NFL於1965年突破膚色障礙，禮聘舊金山 城市學院（City College of San Francisco）和舊金山大學（University of San Francisco）校隊線衛杜勒（Burl Abron Toler Sr.）為主線審（Head Linesman），成為首位在NFL執法的非裔裁判。

NFL比賽現場共有7位裁判從不同視角和細節分工，維護比賽的公平性，分別是主審（Referee）、副審（Umpire）、主線審、線審（Line Judge）、場審（Field Judge）、邊審（Side Judge）、衛審（Back Judge）。

23日的比賽裁判名單是NFL近日強調重視多元和包容價值的行動例證，也是運動場上另外一次宣示追求機會平等，以及肯定非裔球員和職員貢獻的里程碑。這些開創新天地的裁判包括主審波格（Jerome Boger）、副審安德森（Barry Anderson）、主線審馬普（Julian Mapp）、線審強森（Carl Johnson）、場審傑佛瑞斯（Anthony Jeffries）、邊審蕭戴爾（Dale Shaw）、衛審史提德（Greg Steed）。他們之中裁判經驗最少有3年，最多有18年，平均年資10年。

杜勒已於2009年8月16日辭世，在NFL服務25年，曾在1980年1月20日擔任14屆超級盃的主線審；他直到1988年才欣見華盛頓特區大學校友格里爾（Johnny Grier）成為NFL首位主審；格里爾曾於1988年1月31日擔任第22屆超級盃的場審，是NFL在年度總冠軍比賽之中首次重用非裔裁判，也是他最後一次擔任場審，不過他幸運地目睹到華盛頓紅人隊四分衛威廉斯（Doug Wlliams）優異表現，成為第1位勇奪超級盃的非裔四分衛。

格里爾在NFL服務23年，於2004年退休後，將背號23號的裁判制服交給主審波格；波格自2004年9月13日起出任線審，並自2006年9月10日至今擔任主審。

波格是NFL現役17個裁判小組121名裁判中40名非裔裁判之一；除了波格之外，還有3名非裔主審。

美式足球裁判，非裔接力苦幹，樹立奮鬥新範。