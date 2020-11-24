場邊人語／新季首局 感恩共聚

美國 式的感恩團圓，重情也有意。

在全國各地新冠病毒疫情持續告急之下，NCAA男子籃球第1級聯賽仍於11月25日起展開賽程，每個聯盟和學校分別各自發表防控規定和應變原則。自11月26日感恩節當天下午1時30分開始，坎薩斯大學和岡薩加大學男籃球隊預定於佛州 西南部的邁爾斯堡（Fort Myers）的陽光海岸信用社球場（Suncoast Credit Union Arena）率先交戰。

坎薩斯大學是屬於「十校聯盟」（Big 12 Conference），在今年「三月瘋」沒有被取消之前該校名列16支種子球隊之一，綜合排名僅次於貝勒大學，是西中區領銜代表。岡薩加大學則屬「美西四州十校聯盟」（West Coast Conference），在「三月瘋」之前，也是16支種子球隊之一，綜合排名第3，是西區領銜代表。

在本例行賽季開始前，有公信力的美聯社預測，全國戰力排行前10名的男籃校隊依次為岡薩加大學、貝勒大學、維拉諾瓦大學、維吉尼亞大學、愛阿華大學、坎薩斯大學、威斯康辛大學、伊利諾大學、杜克大學和肯塔基大學。

因此，坎薩斯大學和岡薩加大學在感恩節端出年度大餐，明白地表達他們都期待完成前次爭奪冠軍的未竟的任務，以及在再次較量誰技高一籌。

坎薩斯大學58歲的總教練塞夫（Bill Self）自2003年4月21日接任至今，17個球季戰績為501勝109敗，勝率為82.1%；他歷年在4所高等學府出任總教練，戰績708勝214敗，贏球率有76.8%，是美國大學校際聯賽之中，難得的不到60歲就有700勝成績的教練。

塞夫曾經3次帶領球隊晉級季後賽四強，並於2008年4月7日在德州 聖安東尼奧擊敗曼斐斯大學，榮獲第70屆大學校季年度總冠軍。塞夫曾經親手栽培過11名職籃球員，其中最膾炙人口的一段佳話，是2014年6月26日的NBA選秀，兩位子弟兵：身高6呎7吋的小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）以及身高7呎的中鋒恩比徳（Joel Embiid）分別成為狀元和榜眼。

同為58歲的岡薩加大學主教練福伊（Mark Few）於1999年7月26日由副總教練升任總教練，之前他擔任助理教練達10年。他掛帥的21個球季間戰績為599勝124敗，勝率為82.8%；其間該校得到19次聯盟例行賽季冠軍，其中2000年到2011年連續奪冠。

岡薩加大學雖然還沒有榮獲過年度總冠軍，但是現任總教練和候任總教練羅德（Tommy Lloyd）對於肯定國際球員參與和貢獻獨具慧眼，先後培養出華盛頓魔法師隊日裔大前鋒八村壘（Rui Hachimura）、印第安納溜馬隊立陶宛籍大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）、7呎1吋的波蘭籍中鋒卡諾烏斯基（Przemek Karnowski）和邁阿密熱火隊加拿大籍中鋒歐林尼克（Kelly Olynyk）等人。

由於福伊團隊歷年的深耕，身高6呎9吋，現年17歲的前鋒曾凡博（Fanbo Zeng）於11月21日口頭承諾在完成高中學業後立即加盟。曾凡博14歲時從中國負笈美國佛州奧蘭多附近的一所私立高中就讀。

新季首局，兩強球敘，感恩共聚。