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場邊人語／暴龍遠謀 未雨綢繆

彭廣揚

隊無遠慮，必有近憂。

多倫多暴龍隊於11月21日，和現年26歲的後衛范佛利特（Fred VanVleet）達成為期4年總額8500萬美金（平均年薪2125萬元）的協議，確保球隊在34歲當家組織後衛勞瑞（Kyle Lowry）合約到期時，球隊不至於出現控球中心掉鏈現象。

范佛利特和勞瑞身高，分別只有6呎1吋和6呎，在各隊的後場球員之中沒有體型優勢，但是他們的拚勁和毅力確是令人生畏。尤其是范佛利特，他並不是經由參加年度選秀被看中的球員，但是他在2016年11月9日在大聯盟首次亮相之後，從2016 到2018 年2個球季113場比賽都是替補角色，然而到2018-2019球季時，參加64場比賽其中28場先發上陣，平均每場得到11分有4.8次助攻，投籃命率為41%，三分球命中率為37.8%。他在這個球季，參加54場比賽每一場都是先發出場，平均每場比賽得到17.6分有6.6次助攻，投籃命率為41.3%，三分球命中率為39%。

勞瑞是於2019年10月13日，才和暴龍隊簽訂為期1年總價3050萬元的續約。他是在2012年7月11日由休士頓火箭隊轉籍到暴龍隊。

NBA自由球員交易啟動兩天以來，各隊總共允諾總額高達10億美元的和約，並且已經2次成功地完成留住組織後衛行動；其中第1次是於11月20日，邁阿密熱火隊以1800萬美金和現年34歲，來自斯洛文尼亞的卓拉基奇（Goran Dragić）續約1年，另外一次就是暴龍隊和范佛利特。

在范佛利特續約之後，暴龍隊卻得知31歲的剛果籍中鋒伊巴卡（Serge Ibaka），和洛杉磯快艇隊簽訂2年合約，將和暴龍隊時期的隊友雷納德（Kawhi Leonard）重聚。伊巴卡身高7呎，在2008年6月26日選秀活動之中，由西雅圖超音速隊在第1輪24順位相中；2016年6月24日由奧蘭多魔術隊被交易到暴龍隊。

范佛利特在過去4個球季，共代表暴龍隊參加過48場季後賽，其中12次先發，在2018年到2019球季的季後賽，雖然他在24場比賽之中沒有機會先發登場，但是平均每場比賽得到8分有2.6次助攻，投籃命率為39.2%，三分球命中率為38.8%，是暴龍隊首次躍登年度總冠軍王座的關鍵人物。 

暴龍隊在伊卡巴離去，身高6呎11吋的中鋒小蓋索（Marc Gasol）還沒有續約的形勢之下，期待范佛利特能夠領銜出戰，和身高6呎9吋，來自喀麥隆的大前鋒席亞康（Pascal Siakam）、組織後衛勞瑞、得分後衛包維爾（Norm Powell），英國倫敦出生的小前鋒阿努諾比（OG Anunoby）密切合作，再創寫球隊歷史新頁。

暴龍隊想要再現盛世，必須遠謀，未雨綢繆。

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