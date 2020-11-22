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場邊人語／群星異動 更新陣容

彭廣揚

球員去留之間，球隊爭取時間和空間。

由志在衛冕年度總冠軍的洛杉磯湖人隊牽頭，躊躇滿志的洛杉磯快艇隊、東區冠軍邁阿密熱火隊、蓄勢待發的費城76人隊、萬眾矚目的奧克拉荷馬城雷霆隊、無可奈何的華盛頓魔法師隊、舉足輕重的休士頓火箭隊，在NBA自由球員協商期間開始後都互動頻繁。

每年自由球員交易階段，是NBA管理的重點工作，球隊的高級行政主管，必須要把握時機拿出真材實料，爭取特定球員加盟，而且還要顧及組織的薪資空間和磨合時間。個別球星則是在斟酌考量球隊的誠意、需要和氛圍，確認自己在隊伍裡會有一個理想的位子，及可以發揮的機會。

湖人隊的大前鋒戴維斯（Anthony Davis），本來是紐奧良黃蜂隊在2012年選秀狀元，但是他在球隊待了7年未能登峰，直到2019年轉入湖人隊後才如願以償，在和熱火隊的決戰系列比賽之中，第1場就獨得34分，還有2場比賽分別以14和15次籃板球技驚全場，並且在10月11日勇奪冠軍。他是在11月16日婉拒球員選擇權，準備和湖人隊協商新的合約。 

然而，湖人隊替補中鋒霍華德（Dwight David Howard II），卻於11月20日晚間決定投奔費城76人隊。湖人隊於是斷然拍板禮聘哈瑞爾（Montrezl Harrell) 和馬修茲（Wesley Matthews）；馬修茲在密爾瓦基公鹿隊期間，季後賽10場的平均三分球命中率達到39.5%，擅長防守對方後衛和小前鋒。 

「最佳第六人」獎項，通常候選人都是後衛，哈瑞爾是一位例外，也是近年以來第3位獲獎的快艇隊成員，其他兩位得主是克勞福特（Jamal Crawford）和「盧叔」威廉斯（Lou Williams）。 

稍早在11月18日，奧克拉荷馬城雷霆隊以得分後衛施羅德（Dennis Schröder），交換湖人的得分後衛格林 （Danny Green）和大前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）。湖人隊在此之前，已經有心理準備，現年34歲的控球後衛朗多（Rajon Rondo）可能離隊。 

這次交易，也為76人隊打開機會之門，因此可以將工資偏高，現年34歲的中鋒霍福特（Al Horford）出讓給雷霆隊，而笑納曾經在湖人隊打頭陣的格林。 

華盛頓魔法師隊在2010年選秀的狀元沃爾（John Wall）嘟嚷著要離隊，並且明顯屬意於火箭隊。球隊的BBW「 鐵三角」因此只在夢裡成局，不過球隊還是在第一時間（11月20日）續約現年28歲，身高6呎10吋，來自東歐拉托維亞的大前鋒伯坦斯（Dāvis Bertāns）5年，希望他和現年27歲的得分後衛畢爾仍然是人見人畏的雙槍俠。 

群星異動，牽動陣容。

湖人 費城 洛杉磯

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