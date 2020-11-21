場邊人語／父志子承 跨海求成

●兩地間隔著太平洋，一處是可愛的故鄉，一地是可追的夢鄉。

25年前，身高6呎11吋的中鋒富永啓之（Hiroyuki Tominaga）參加NBA 選秀未能如願以償，如今他的19歲獨子富永啓生（Keisei Tominaga）已經長大，身高至少6呎2吋，職司得分後衛；美國內布拉斯加大學11日宣布收到他的意向書，欣然接受他從德州 的兩年制社區學院轉學，立即投入男籃校隊新賽季的賽程。

富永啓之曾經代表日本 參加1998年7月29日到8月9日在希臘舉行的國際籃協第13屆世界錦標賽；出戰過波多黎各、南斯拉夫和塞內加爾，平均每場比賽得到2.3分和3.7個籃板球。富永啓生則是曾於2018年8月5日到11日隨日本國青隊赴泰國暖武里參加亞洲青年籃球錦標賽（FIBA U18 Asia Championship 2018），場均19.3分，有3次單場得到20分以上，且在出賽巴林時單場砍下33分。

富永啓生目前的願望是做好準備，代表日本國家隊在東京夏季奧運會出賽，然後爭取參加NBA的年度選秀。在見證華盛頓魔法師隊大前鋒八村壘（Rui Hachimura）成功地由NCAA晉級NBA的實例後，他決心跨洋過海從社區學院籃球隊開始，由生活語言、在地文化、籃球理念著手，追求融入和終於勝出。

富永啓生擅長左手投籃，就讀德州中西部的公立籃傑社區學院（Ranger College），這所學校所在地雖然人口不滿3000人，但是對於國際學生表現熱情，而且學校男籃隊更是因為一位來自東瀛的神射手加入，使得總教練吉里斯皮（Billy Gillespie）督戰成績達28勝3敗，在全國社區學院校際聯賽季後賽 （NJCAA National Tournament）取得一席之地。吉里斯皮曾經輝煌一時，統領過德州農工大學、肯塔基大學和德州理工大學男籃隊。

內布拉斯加大學屬於歷史最悠久的「14校」聯盟（Big Ten Conference），不僅躋身四年制大學例行比賽名單，而且還是在第1級聯賽競技。內布拉斯加大學男籃隊預定從11月25日起在主場展開新球季。

富永父子的「美夢」，於是復現。