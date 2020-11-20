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場邊人語／看中不難 適用再談

彭廣揚

看得上眼，還要用的得心應手。

芝加哥公牛隊於11月18日晚間在年度選秀活動第1輪第4順位，圈選剛滿19歲來自佛羅里達州立大學身高和臂展同為6呎8吋、體重225磅的小前鋒威廉斯（Patrick Williams）。

優先挑選威廉斯是公牛隊重建隊伍的開始；公牛隊上次在2008年6月26日選秀中，幸運地以狀元圈選來自曼斐斯大學的組織後衛羅斯（Derrick Rose）加盟。

公牛隊本屆例行賽季戰績22勝43敗，主教練柏伊蘭（Jim Boylen）因此於8月14日被炒魷魚；球隊高級行政主管更替為籃球總監卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas），總經理艾佛斯利（Marc Eversley），以及現年55歲、9月22日才到任的總教練唐諾文（Billy Donovan）。今年選秀也是「三人行」首次合作拍板重大決策。

明尼蘇達灰狼隊毅然挑選來自喬治亞州立大學的得分後衛愛德華（Anthony Edwards）為狀元，期待他馬上配合中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）、控衛羅素（D’Angelo Russell）形成「鐵三角」，。金州勇士隊則毫不猶疑選擇來自曼斐斯大學的7呎1吋中鋒威斯曼（James Wiseman）為榜眼，至於原來行情甚佳的小鮑爾（LaMelo Ball），則由夏洛特黃蜂隊收為探花。

這次選秀受到新冠病毒疫情影響，首次以「遠距」方式舉行；然而透過畫面直播，全球有使用29種語言的215個國家地區球迷收看， 13名使用10種語言的球員參加選秀，其中7人在第1輪露面，6人在第2輪出現。

他們分別來自法國、以色列、澳大利亞、奈及利亞、塞爾維亞、阿根廷、捷克、牙買加、義大利和蒙特內哥羅。其中生於佛州、在法國長大，並且已參加德國職業聯賽、6呎5吋的19歲左撇組織後衛海恩斯（Killian Hayes），在第1輪第7順位由底特律活塞隊相中，成為今年度大聯盟選秀之中，國際球員首位獲圈選者。

在2016年6月23日選秀中，共有5名法籍外援被相中；在剛結束的2019-20球季揭幕時，大聯盟登錄8名「法國兵團」參戰；歷年以來，高知名度的法援包括「小跑車」控球後衛派克（Tony Parker）、中鋒戈柏特（Rudy Gobert）、中鋒諾亞（Joakim Noah）、得分後衛阿布都瓦哈德（Tariq Abdul-Wahad）等。

此外，來自非洲奈及利亞、身高6呎9吋的21歲大前鋒阿才烏瓦（Precious Achiuwa），在第1輪第20順位由邁阿密熱火隊看上。身高7呎的21歲中鋒阿蘇布伊卡（Udoka Azubuike）在第1輪第27順位由猶他爵士隊相中，這是前所未見的佳景，見證來自西非的籃球運動員逐漸在北美開創出新天地。

由於NBA預定12月1日起集訓，12月22日開季進行72場例行賽，如何運用時間管理動員隊伍，適時進行新老交替和保持作戰優勢，這是後選秀活動要務。

威廉 義大利 勇士

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