場邊人語／球員合同 球隊最重

觀賽恰如觀星，看球其實是看人。

NBA 於11月18日首次舉行「遠距」選秀，各支球隊在圈選新血加盟之後，馬上於11月20日傍晚6時起可以和合約到期的自由球員和所屬經紀人接觸，並自11月22日中午12時起開放簽約。

這兩個重要的人事變動不僅直接關係每隊在嶄新球季的競爭性和作戰能力，更對大部分球員和球迷間的凝聚力和品牌效應產生深遠影響。

以多倫多暴龍隊為例，該隊是NBA目前唯一主場在加拿大 境內的球隊，曾於2019年6月13日擊敗金州勇士 隊，獲得隊史首座年度總冠軍。然而一場「疫想」不到的傳染病情，造成美加關閉邊界，安大略省和多倫多市不准許暴龍隊使用主場進行例行賽事。

安家，因此成為球隊當務之急。

暴龍隊在能夠確認主場何在和新人是誰之後，既有陣容之中11人面臨多種保障合約挑戰，包括擁有完全自由之身（UFA）的球員如34歲的組織後衛勞瑞 （Kyle Lowry）、來自剛果的31歲中鋒伊巴卡（Serge Ibaka），西班牙籍35歲中鋒小蓋索（Marc Gasol），26歲的後衛范佛利特（Fred VanVleet）和25歲的前鋒赫林斯傑佛遜（Rondae Hollis-Jefferson）。

受限自由球員（RFA）包括來自喀麥隆的36歲大前鋒席亞康（Pascal Siakam）、27歲的組織後衛洛德（Jordan Loyd），生於聖露西亞的37歲中鋒布切（Chris Boucher）和27歲的小前鋒米勒（Malcolm Miller）。

還有26歲的得分後衛湯馬斯（Matt Thomas）、來自加拿大的22歲小前鋒布里賽特（Oshae Brissett）、24歲的前鋒約翰森（Stanley Johnson），以及23歲的中鋒赫南德茲（Dewan Hernandez）和23歲的得分後衛戴維斯（Terence Davis II）。

暴龍隊籃球事務總管尤基利（Masai Ujiri）對於東區排行老二現況有強烈的危機意識，布長線努力爭取密爾瓦基公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加盟。在尤基利看來，安戴托昆波並不是「希臘怪獸」（Greek Freak），而是西非奈及利亞的驕傲；尤基利於1970年1月1日生於奈及利亞，2010年8月27日出任丹佛金塊隊總經理，2012-13球季榮獲NBA年度最佳行政主管；2013年5月31日應聘到暴龍隊至今。他是NBA首位加拿大籍奈及利亞裔高級行政主管，因此對於安戴托昆波情有獨鍾和關愛有加。

這也是為什麼這些日子以來，尤基利密切注意公鹿隊喊話、留人、加碼、添將動作，以及鳳凰城太陽隊向奧克拉荷馬城雷霆隊爭取35歲組織後衛保羅（Chris Paul）行動，繼續期待能夠和范佛利特續約，以及有機會產生「安戴托昆波」效應。

尤基利當年在金塊隊曾經兩次參加3隊球員交易，還有1次處理4隊球員交易；加入暴龍隊後，先後完成和席亞康、德羅展（DeMar DeRozan）、范佛列特、米勒、勞瑞、伊巴卡等人續約，對於保持球隊的完整性和連貫性，有難得的觀察、協商、討論和完成經驗。

外人看熱鬧，自己人較量門道。