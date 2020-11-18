場邊人語／球季還早 票務先跑

此時秋去冬來，休兵整補；待到春暖花開，精兵再出。

MLB亞特蘭大勇士 隊從10月18日早上10時開始，在球場和官網上公開銷售2021年例行賽季單場球票和全季套票；該隊2020年縮水球季戰績35勝25敗，勇奪國聯東區冠軍，但於10月18日以3勝4敗輸給洛杉磯道奇隊。勇士隊預定2021年4月9日在主場迎戰費城 費城人隊，展開新賽季。

勇士隊在球季揭幕前148天之前就預售單場球票，主要是因為從今年3月疫情 爆發以來，當地球迷的熱情反應持續升溫，並沒有受到場館「零觀眾」的影響 ，而且已有超過1000名球迷申購或續購球季套票。球隊因此「超前部署」啟動預售機制，並且同時言明有彈性的退票原則，就是如果到時候疫情仍然肆虐，特定場次的賽事取消或者改期，影響部分或者全體球迷進場入座，球隊保證向持有散票或者套票退還全額票面價值。

目前勇士隊大膽假設新賽季將恢復常態81場主場賽事，而且每場比賽都有現場觀眾；這種充滿正能量的想法和做法，仍兼顧和相關地方政府、公共衛生專家和防疫工作程序互動。

現在購買該隊單場球票，最便宜的場次只需要7元。

勇士隊主場是2017年4月14日啟用的「信託球場」（Truist Park），容量為4萬1084人，是MLB 30支球隊主場中第二新的球場，也是2021年7月13日第91屆MLB年度全明星賽的指定場地；亞特蘭大曾經兩次主辦過全明星賽，上次是在2000年7月11日。勇士隊日前通告廣大球迷，只有持有全季套票的球迷才擁有優先購買和保證參觀全明星賽事的權利。

勇士隊目前集中心思在四次主要「捍衛主場」的系列賽事，分別是2021年4月26日到29日迎戰芝加哥小熊隊，6月4日到6月6日對抗洛杉磯道奇隊，6月15日和16日跨聯盟對上波士頓紅襪隊，以及8月23日和24日接戰美聯紐約洋基隊。

球隊為了表示尊重職業棒球是美國家庭娛樂的傳統，也特別推出一項「例假觀賽計畫」，鼓勵親子在特定假日透過走進球場與棒球同樂；球隊精心挑選的日子包括主場開幕日、5月9日母親節迎戰費城費城人隊、5月31日國殤日出賽華盛頓國民隊、6月20日父親節對陣聖路易紅雀隊、國慶日對壘邁阿密馬林魚隊。

在2019年例行賽季，勇士隊81場主場賽事平均每場捧場人數為3萬2776人，全聯盟排名12；當年洛杉磯道奇隊的主場球迷人數最多，平均每場有4萬9065人次。

疫情陰霾揮之不去，球隊能以樂觀、正面、前瞻、彈性態度迎新，不愧為「勇士」本色。