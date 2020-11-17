場邊人語／原地站起 誓不放棄

堅毅 (Resilience)，是驍將名字。

NFL華盛頓隊11月15日作周密西根州底特律；上半場僅靠1次踢門得分以3：17落後，下半場在資深四分衛史密斯（Alex Smith）領軍下，成功把握住4波攻擊機會，3次傳球達陣和攻門成功，還有1次由41碼處射門得分；可惜主隊獲得壓哨射門機會，以16秒鐘的時間發動3次攻擊，終場前於59碼處一腳定江山，以30：27氣走客隊。

很少球迷在意華盛頓隊，目前本季已連續4場客場敗陣，而且出賽9場只有2次勝出。大家關愛的眼神反而都放在因傷間隔728天之後再度先發的四分衛史密斯。

史密斯於2018年1月30日由坎薩斯城酋長隊交易至華盛頓紅人隊，他在2015年10月25日到2016年1月9日效力酋長隊期間，跨例行賽和季後賽領軍寫下11連勝紀錄，且為新人四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）鋪平前路和樹立模範。

史密斯2018年11月18日在主場出賽休士頓德州 佬隊，比賽進行到第3節時，遭到對方防守邊鋒瓦特（J.J. Watt）和強端安全衛傑克森（Kareem Jackson）擒抱壓制，右腿脛骨和腓骨嚴重受傷；當天紅人隊以21：23見負。

36歲的史密斯生於華盛頓州西雅圖，在南加聖地牙哥就讀高中，是猶他大學校友，曾經率隊於2005年1月1日在亞里桑納州贏得「假日盃」（Fiesta Bowl），並以37次傳球29次成功累積推進328碼、15次持球衝鋒68碼和4次傳球達陣，成為MVP；他隨後也進入年度大學美式足球 最佳運動員候選名單。

身高6呎4吋的史密斯於2005年4月23日獲舊金山四九人隊圈選為年度選秀狀元；目前綠灣包裝工隊的當家四分衛羅傑斯（Aaron Rogers），當時選秀排名遙遙落後於史密斯。

史密斯的傷痛史讓紅人隊球迷立即回想起，33年前的1985年同一天，時年36歲的紅人隊當家四分衛賽斯曼（Joe Theismann）也是在主場遭紐約 巨人隊線衛泰勒（Lawrence Taylor）擒抱，腿部受傷導致從此揮別球場。巧合的是，紅人隊在這場比賽竟然是以23：21取勝。賽斯曼曾於1983年1月30日率紅人隊以27：17擊敗邁阿密海豚隊勇奪「超級盃」。

史密斯在腿部掛彩後，經過693天和病痛搏鬥，曾經一度因為感染和敗血症影響，有截肢和生命的威脅，在9個月內進出4家醫院動了18次手術，不過他終於在10月11日例行賽季第5周在主場迎戰洛杉磯公羊隊時，於第2節進場接替頭部可能受傷的四分衛艾倫（Kyle Allen），他沒有失誤也沒有傳球達陣，但遭6次擒殺（sacks）。

華盛頓隊本來領銜的四分衛是現年23歲的哈斯肯斯（Dwayne Haskins）；他因為開季前4場表現差勁，而由艾倫接手先發。

史密斯「高齡」復出，是在沙場跌倒原地站起，他誓不輕言放棄，這是美式足球運動員的勇氣。