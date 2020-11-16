場邊人語／選秀擇鮮 想像空間

想像自有空間；職業籃球選秀，真的能夠只運用想像構築空間嗎？

NBA 預定於11月18日晚間7時起，首次在美國東部，位在紐約市 東北的康州布里斯托（Bristol）的演播室舉行年度的選秀活動。這項活動由1947年進行至今， 波士頓塞爾蒂克隊和金州勇士 隊從開始就參與一直到如今。

今年預定在第一回合擁有優先選秀權的球隊，包括明尼蘇達灰狼隊、金州勇士隊、夏洛特黃蜂隊、芝加哥公牛隊、克里夫蘭騎士隊、亞特蘭大鷹隊、底特律活塞隊、紐約尼克隊、華盛頓魔法師隊和鳳凰城太陽隊等。

2019年度的選秀狀元是來自杜克大學的大前鋒威廉森（Zion Williamson）；歷年來，NBA的球隊主要受惠於年度選秀的機制，不斷地進行「新陳代謝」，許多家喻戶曉的球星都曾經是選秀時的狀元，例如來自路易斯安納州立大學的中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）（1992）、出身於喬治城大學的得分後衛艾佛森（Allen Iveson）（1996）、高中畢業就轉戰職籃能鋒能衛的詹姆斯（LeBron James）（2003）、以及代表過肯塔基大學的6呎10吋大前鋒戴維斯（Anthony Davis）（2012）等。

NBA的年度選秀活動，各個球隊在口到、眼到、耳到、腳到和周到方面同場較量；眼到和口到指的是球隊球探的長年探尋、外展、發掘新人功夫；腳到是球隊扎實的基層鋪墊工作，適時按規矩進行接觸、觀察、訪談和會面；耳到則是細心傾聽各界輿論、專家爭論、評家辯論；周到說的是要參考多媒體提供的畫面、紀錄、數據、問答、圖表等。

換句話說，球隊的未來發展和年度選秀活動息息相關，高級行政主管是否能夠耳聰目明、知人善任、當機立斷，縱橫捭闔，全面影響著球隊是不是來得及在第一時間掌握綜合優勢，達到補強、修整、重建、超越目標。

以西區戰績排行倒數第二的明尼蘇達灰狼隊為例，該隊在和控球後衛提格（Jeff Teague）、加拿大籍狀元小前鋒維金斯（Andrew Wiggins）、中鋒柯文頓（Robert Covington）、來自塞內加爾的大前鋒傑恩（Gorgui Dieng）分手之後，心思不得不放在24歲的控球後衛羅素（D’Angelo Russell）、25歲的多明尼加裔中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）這對「雙槍」，以及23歲得分後衛畢斯利（Malik Beasley）、25歲的大前鋒厄南戈梅茲（Juancho Hernangómez）身上。

身高6呎7吋，現年只有19歲的「球三弟」小鮑爾（LaMelo Ball），雖然前場投籃和後場防守功夫還有待加強，可是放眼這次參加選秀的後衛人才，他在場上的寬闊視野和眼到球到的穿針引線本事，卻應該由灰狼隊看中，成為本屆選秀狀元。

灰狼隊如果還有其他用人想法，也可以和至少五支球隊就地洽談交易，運用圈選、換籤、補權、交易、讓賢等各種方式，做出最有利自己的安排。

選秀目地在擇鮮，想像目標即空間。