場邊人語／球隊氣魄 佩琴突破

印第安納亞波里斯、紐約、北澤西、芝加哥、洛杉磯、邁阿密各地紛紛響起如雷掌聲。

2020年11月13日，美國職業運動天地創寫「歷史上的今天」，美國職棒大聯盟國家國家聯會邁阿密馬林魚隊宣布，聘任美國華人伍佩琴 (Kim Ng) 出任球隊總經理，躋身球隊行政「5人核心小組」；這是馬林魚隊自從1991年6月10日組建以來，首次出現女性總經理，也是以男性球員為主的職棒大聯盟創立151年以來，史無前例地由女性擔任球隊總經理。

馬林魚隊成軍時間僅有28個球季，得到過2次年度總冠軍，是一支與歷史同行的隊伍；現任執行長 (CEO)吉特 (Derek Jeter)，是於2017年10月13日，時年43歲正式成為大聯盟第1位非洲裔的球隊執行長，同時也是球隊的股東。伍佩琴的前任—主管棒球業務的總監 (President of baseball operations) 希爾 (Michael Hill)，曾經處理174宗人事安排，則是大聯盟首位非洲裔和古巴裔棒球業務總監。

剛歡慶過52歲生日的伍佩琴，在接任馬林魚隊新職之前，已經是大聯盟職位最高的亞太裔資深行政主管 (Senior Vice President of baseball operations)，主管國際球員相關業務。她是於2011年3月8日做出決定，由洛杉磯道奇隊轉到紐約大聯盟組任職，而她在大聯盟的頂頭上司正是紐約洋基 隊前任總教練托瑞 (Joe Torre)。

伍佩琴與運動結緣，是在紐約新鮮草原(Fresh Meadows)地段開始，最初是接觸紐約市 區大街小巷流行的「棍球」(Stickball)，後來才是網球和女子壘球，她在高中和大學時期都是壘球運動員，擅長游擊和三壘內野守備位置。雖然她當時的住處，距離紐約大都會 隊的謝亞(Shea Stadium)主場很近，可是伴隨他成長的卻是「洋基傳奇」，特別是墜機身亡的洋基隊隊長和捕手孟森 (Thurman Munson)。

紐約洋基隊的凱許曼 (Brian Cashman) 總經理、托瑞總教練、吉特隊長和傳奇一壘手馬丁尼 (Don Mattingly)，在伍佩琴的30年美國職棒生涯中，每一名人物都適時地扮演了賞識、啟發、欣賞、配合、協作、指導、擢拔的角色；洋基隊在1998年、1999年和2000年，連續3年勇奪年度總冠軍榮銜，伍佩琴其時擔任副總經理運籌帷幄有功，因此笑納3枚冠軍戒指。個球季

馬丁尼於2011年到2015年出任過洛杉磯道奇隊的總教練：伍佩琴則在稍早參加面試，爭取成為道奇隊的總經理。馬丁尼現年59歲，他是於2016年4月5日起領軍馬林魚隊，至今出賽706次獲勝307場，但是在10月1日率隊參加季後賽外卡比賽，這是球隊自從2004年球季以來，首次有機會晉級季後賽。馬丁尼因此於11月10日，當選為大聯盟「國家聯會年度最佳教練」 (National League Manager of the Year)。

套用伍佩琴自己的話「金恩 (Billie Jean King)成為冠軍，娜諾提洛娃(Martina Navratilova)做了自己」，此刻，她就是一位做好自己的競技優勝。

球隊把握良機堅定氣魄，個人蓄勢待發堅毅突破。