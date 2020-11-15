我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

場邊人語／球隊氣魄 佩琴突破

彭廣揚 

印第安納亞波里斯、紐約、北澤西、芝加哥、洛杉磯、邁阿密各地紛紛響起如雷掌聲。

2020年11月13日，美國職業運動天地創寫「歷史上的今天」，美國職棒大聯盟國家國家聯會邁阿密馬林魚隊宣布，聘任美國華人伍佩琴 (Kim Ng) 出任球隊總經理，躋身球隊行政「5人核心小組」；這是馬林魚隊自從1991年6月10日組建以來，首次出現女性總經理，也是以男性球員為主的職棒大聯盟創立151年以來，史無前例地由女性擔任球隊總經理。

馬林魚隊成軍時間僅有28個球季，得到過2次年度總冠軍，是一支與歷史同行的隊伍；現任執行長 (CEO)吉特 (Derek Jeter)，是於2017年10月13日，時年43歲正式成為大聯盟第1位非洲裔的球隊執行長，同時也是球隊的股東。伍佩琴的前任—主管棒球業務的總監 (President of baseball operations) 希爾 (Michael Hill)，曾經處理174宗人事安排，則是大聯盟首位非洲裔和古巴裔棒球業務總監。

剛歡慶過52歲生日的伍佩琴，在接任馬林魚隊新職之前，已經是大聯盟職位最高的亞太裔資深行政主管 (Senior Vice President of baseball operations)，主管國際球員相關業務。她是於2011年3月8日做出決定，由洛杉磯道奇隊轉到紐約大聯盟組任職，而她在大聯盟的頂頭上司正是紐約洋基隊前任總教練托瑞 (Joe Torre)。

伍佩琴與運動結緣，是在紐約新鮮草原(Fresh Meadows)地段開始，最初是接觸紐約市區大街小巷流行的「棍球」(Stickball)，後來才是網球和女子壘球，她在高中和大學時期都是壘球運動員，擅長游擊和三壘內野守備位置。雖然她當時的住處，距離紐約大都會隊的謝亞(Shea Stadium)主場很近，可是伴隨他成長的卻是「洋基傳奇」，特別是墜機身亡的洋基隊隊長和捕手孟森 (Thurman Munson)。

紐約洋基隊的凱許曼 (Brian Cashman) 總經理、托瑞總教練、吉特隊長和傳奇一壘手馬丁尼 (Don Mattingly)，在伍佩琴的30年美國職棒生涯中，每一名人物都適時地扮演了賞識、啟發、欣賞、配合、協作、指導、擢拔的角色；洋基隊在1998年、1999年和2000年，連續3年勇奪年度總冠軍榮銜，伍佩琴其時擔任副總經理運籌帷幄有功，因此笑納3枚冠軍戒指。個球季

馬丁尼於2011年到2015年出任過洛杉磯道奇隊的總教練：伍佩琴則在稍早參加面試，爭取成為道奇隊的總經理。馬丁尼現年59歲，他是於2016年4月5日起領軍馬林魚隊，至今出賽706次獲勝307場，但是在10月1日率隊參加季後賽外卡比賽，這是球隊自從2004年球季以來，首次有機會晉級季後賽。馬丁尼因此於11月10日，當選為大聯盟「國家聯會年度最佳教練」 (National League Manager of the Year)。

套用伍佩琴自己的話「金恩 (Billie Jean King)成為冠軍，娜諾提洛娃(Martina Navratilova)做了自己」，此刻，她就是一位做好自己的競技優勝。

球隊把握良機堅定氣魄，個人蓄勢待發堅毅突破。

紐約市 洋基 大都會

上一則

NFL／紅雀扮黑馬 鋼人有爭冠潛力

下一則

NBA／與哈登不合？衛斯特布魯克：完全是捏造的

延伸閱讀

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎
1.6萬套公寓空置！紐約曼哈頓空房率創峰值房租卻觸底

1.6萬套公寓空置！紐約曼哈頓空房率創峰值房租卻觸底
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
紐約一白男在華人超市露鳥 少女嚇呆了

紐約一白男在華人超市露鳥 少女嚇呆了

熱門新聞

邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)13日宣布聘請擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴(Kim Ng)為球團新任總經理。(美聯社)

MLB首位球隊女總管 華裔伍佩琴主掌馬林魚

2020-11-13 13:04
圖為白登曾在2009年以副總統身分，為金鶯隊開球。（路透資料照片）

MLB／川普中斷百年傳統 白登當選後獲國民隊邀開球

2020-11-09 02:25
身高203公分的洋將克里斯默斯（Rakeem Christmas），是SBL裕隆納智捷本季新洋將。（中央社）

「喬丹女婿」赴台打籃球 隊友曝：他怕穿adidas球鞋

2020-11-06 19:27
馬霍姆斯再度刷新NFL重要紀錄，40場比賽就傳出超過百次達陣。（美聯社）

NFL／史上最快 馬霍姆斯40場101達陣

2020-11-08 22:17

NBA／柯瑞揪勇士隊友練球 林書豪也在列！

2020-11-12 02:15
德國網球名將澤瑞夫拿下巴黎名人賽亞軍，但新聞焦點都集中在他與前女友的關係。(美聯社)

網球／前女友指控動粗 德國金童反擊

2020-11-11 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場