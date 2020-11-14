場邊人語／藤校長冬 不談運動

●冬和凍，不是問題，傷腦筋的是季節性競技運動。

8所位於美國東北部，屬於常春藤 運動聯盟（Ivy League）的教練和運動員11月12日傍晚接獲通知；由於新冠疫情 轉趨嚴重，聯盟決定取消所有今年冬季校際運動競技賽事，意味著各校的男、女籃球、冰上曲棍球、室內田徑、游泳和跳水項目都將暫停，也代表整個聯會將放棄2021年3月16日開始的「三月瘋」年度總冠軍爭霸系列比賽。

這些學校包括紐約州境內的哥倫比亞大學和康乃爾大學，麻州境內的哈佛大學，賓州境內的賓州大學，新澤西州境內的普林斯頓大學，康乃迪克州境內的耶魯大學，羅德島州境內的布朗大學和新罕布什州境內的達特茅斯學院。

美國大學校際運動協會（NCAA ）頂級聯盟委員會9月16日才取消熱身比賽和季前賽，將例行賽季延後至11月25日；常春藤運動聯盟雖然不是最具備競爭力的聯盟，但是其在開賽前13天宣布退賽，其指標意義不能等閒視之。

11所來自新英格蘭地區辦學成績優良的小型私立院校更早在10月8日就宣布取消冬季賽事，包括聯盟的冠軍相關賽事，這些屬於「英格蘭地區小型院校運動聯盟」（NESCAC）的學校包括艾姆赫斯特學院、威廉斯學院、漢密頓學院、三一學院、柯比學院（Colby College）和貝茲學院（Bates College）等。不過，他們隸屬於NCAA第3級聯盟。

常春藤運動聯盟是NCAA第1級聯盟各校中率先宣布取消冬季競技賽事者；常春藤運動聯盟在3月11日疫情爆發之初就當機立斷一致表決通過提案，率先宣布取消所有春訓以及學年剩下的賽事，包括3月間的季後賽。之後再於7月8日宣布取消包括美式足球單向在內的秋季賽事，並且規畫在防控疫情的形勢好轉後，將部分秋季賽事延後到春季舉行。

NESCAC和常春藤聯盟一個月內相繼就揮之不去的疫情對冬季運動訓練和競技適時表態，有助相關學校行政當局，向教職員、教練員、運動員、運動員家屬、和校友說明決策過程和目標，並且影響全國更多地區、規模、傳統的高等學府，更認真檢視如何平衡公共衛生、安全和校園傳統、文化。

越來越多大學籃球校隊都做好心理準備，今年冬季從例行賽季到季後賽會是一條漫長而且充滿不確定性的道路，虎視眈眈的疫情迫使他們不敢孤注一擲。

經歷11周賽程安排370場的大學美式足球賽事，57場比賽已經受疫情影響改期或者取消，有66支分別屬於不同聯盟的球隊受到感染波及。

難怪藤校的長冬，不談運動。