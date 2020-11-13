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場邊人語／康大女籃 援軍可盼

彭廣揚

球隊新老交替，賽局佳績連締。

美國大學校際運動協會（NCAA）頂級聯盟所屬籃球運動員11月11日起提早簽署意向公開書（National Letters of Intent） ，承諾秋季入學特定高等教育學府。康州大學拔得頭籌，獲得目前全國最具競爭力和潛力的應屆高中女籃運動員福德（Aziz Fudd）口頭和書面承諾，願意成為康州大學女籃隊一員。

當天也是福德的18歲生日。身高5呎11吋的福德目前在華盛頓哥倫比亞特區聖若望高中（St. John's College High School）就讀，勝任後衛和前鋒角色，曾經入選美國青年女籃代表隊，參加過16歲和17歲級別賽事。她在12歲就收到馬里蘭大學運動獎學金通知，15歲時投籃身手和命中率比較同齡男性過之而不及，16歲成為史上首位以高二學生身分榮獲年度女性高中球員（Gatorade National Girls' Basketball Player of the Year）獎項。

康州大學在2019年11月13日也曾經獲得名列2019-20年度全國最佳高中女性運動員（Gatorade Female Athlete of the Year）布克斯（Paige Bueckers）確認加盟。布克斯來自明尼蘇達州，身高也是5呎11吋，主要職司後衛，從2016年起就代表美國參加國際比賽，並且當選為2019年世界籃協19歲級別世界盃比賽「最有價值球員」。

福德和布克斯今後聯手可望有效地活絡康大女籃的供輸管道。除了她們兩人之外，康州大學在最近5年還曾3次成功地吸引當時全國最佳球員投效，她們分別是2015年的珊繆森（Katie Lou Samuelson）、2017年的沃克（Megan Walker）和2018年的威廉森（Christyn Williams）。

康州大學女籃隊在2019年歡送5名大四隊員畢業。身高5呎5吋的大三後衛球員丹格斐爾德（Crystal Dangerfield）參加WNBA年度選秀，在第2輪由明尼蘇達山貓（Minnesota Lynx）看中，因此本屆校隊共有6名新鮮人加盟，外加身高6呎來自田納西大學的大三轉學生韋斯布魯克（Evina Westbrook）。韋斯布魯克是2016-17球季全美高中「年度最佳球員」（American Family Insurance ALL-USA Player of the Year）。

康大女籃隊自1988年以來從未出現過單屆校隊有7名大一新生局面；不過當年該隊不僅贏得NCAA年度冠軍榮銜，而且此後連續31年晉級季後賽；康大女籃隊隊自1995年以來已11次躍登NCAA女籃后座。康大在2012-13球季由東大聯盟（The Big East Conference）轉到美國美國運動聯盟（American Athletic Conference），連續7年獲得7次年度聯會例賽冠軍。康大本季又換軌回到東大聯盟。

康大和杜克大學、聖母大學、史坦福大學、貝勒大學、范德堡大學、馬里蘭大學等，都是美國國家女籃隊和職業球隊育才搖籃。

新季新局，援軍可期。

美國 NCAA 威廉

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