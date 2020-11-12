場邊人語／育才專線 史島不見

組織改弦易轍，20年來打造的金字招牌，於是無奈摘下熄燈。

MLB紐約洋基 隊11月7日宣布，由於MLB和職棒小聯盟（MiLB）之間的「職棒協定」（Professional Baseball Agreement）到期，球隊選擇從此和美國業餘棒球協會（USA Baseball）合作，創立 「球員培育輸送專線」（Prospect Development Pipeline），明確地為美國業餘棒球選手加入MLB鋪設專用通道。這個決定直接影響小聯盟球隊的組織規模和賽事功能。

新設立的「球員培育輸送專線」首先影響小聯盟的預備隊的「農場」規模，由總數160支隊伍減少到120隊，其次是短季（Short-Season）和新人（Rookie）聯賽，從此功能和角色由「專線」替代，因此大聯盟30支球隊每隊都需要重新評估直屬小聯盟球隊的數量，是否還有繼續存在的必要。

來自台灣，曾是紐約洋基隊當家右投的王建民（Chien-Ming Wang），就是由「史泰登島 洋基隊」（The Staten Island Yankees）栽培出的代表，他在2000年球季先發14場取得4勝4負的戰績，防禦率2.48；2001年他又先發13場戰績6勝1敗，防禦率進步為1.72。2006年7月27日，王建民再回到「理察蒙郡銀行球場」（Richmond County Bank Ballpark），出席他背號41的戰袍「退休」典禮。

「史泰登島洋基隊」是聯賽球季只有每年6月到9月初的「紐約賓夕法尼亞」聯會（New York-Penn League）成員之一。該隊主場「理察蒙郡銀行球場」位在紐約市 史泰登島（Staten Island）行政區，曾經6次獲得聯會冠軍。自此將走入歷史。

史泰登島區和曼哈頓區以渡船相連，是藍色（民主黨）居多的紐約市中「一點紅」，目前也是紐約地區第2波嚴峻疫情的熱點，7日平均檢測呈陽性反應的人數比例高居全市第1。球隊經營團隊和區域居民雖然對MLB從利益出發做出這項決定沒有感到意外，但對洋基隊在做出重大決定後，以「大欺小」方式武斷發布消息更感到遺憾。

史泰登島洋基隊於1998年冬季由紐約上州遷到紐約市，當時紐約市長是共和黨籍的朱利安尼（Rudolph Giuliani），史泰登島區區長則是共和黨籍的地方大老莫利納瑞（Guy V. Molinari），他們兩人同心穿針引線催生，協力安排球隊在紐約市落地，先使用紐約市立大學史泰登島學院球場當作主場。朱利安尼和莫利納瑞於1999年6月20日在球場和4547名觀眾一起見證「小轟炸機」（The Baby Bombers）的誕生。

MLB於11月9日又宣布任命哈佛大學心理學本科畢業的伍福克（Peter Woodfork）出任主管小聯盟營運發展的資深副總監，全權管理MLB所有球隊育才的制度和結盟，統籌賽程、裁判、行政、管理、守則、授權等事務。更進一步表達重視小聯盟相關事務的立場。

MLB洋基隊目前正和紐約市政府經濟發展局、史泰登島區長辦公室商議，如何繼續保留20年來在史泰登島深耕的新天地不至於遭到全局廢棄。

大聯盟育才專線，重新構局布建，可惜史泰登島不見。