場邊人語／臨門一腳 影響不小

●壓哨，遠射，攻門，得分，險勝。

NFL紐約 噴射機隊於11月9日在主場迎戰新英格蘭愛國者，開賽3分鐘27秒就以12波攻勢在35碼處攻門得到3分首開紀錄，全隊上半場共有2次傳球達陣和2次踢門得分，以20比10領先愛國者隊，但是客隊在第3節展開反攻，並且在第4節成功地攔截噴射機隊傳球；雙方於終場前1分鐘57秒時打成27比27平手，但是愛國者隊在最後取得球權後，以47秒時間發動8波攻勢推進45碼，再由剛滿36歲的定位踢球員福克（Nick Folk）於門前51處遠射得分，以30比27勝出。

福克出身於亞里桑納大學，在校隊4年期間經常和來自史坦福大學、洛杉磯加大、南加大 ，奧勒岡大學、華盛頓州立大學等校高手對抗，他一直都是定位踢球員，在校期間參加過44場比賽累積得到169分，腳踢攻門的成功率為63.8%。

福克在2007年4月29日NFL年度選秀中，於第6輪178順位由達拉斯牛仔隊相中；這些年先後效力於牛仔隊、噴射機隊、坦帕灣隊和愛國者隊。他於2010年2月23日到2017年2月23日為噴射機隊跨刀出戰104次；自2019年11月29日起加盟愛國者隊，至今只出賽15次，然而從9月27日至今，他把握13次攻門機會每次都得分，其中包括3次在20碼到29碼處得分，4次在30碼到39碼處得分。

NFL已於11月9日完成半數例行賽季賽程，匹茲堡鋼人隊8連勝，是32支球隊自從9月10日開賽以來唯一未嘗敗仗的隊伍，而紐約噴射機隊在見負於愛國者隊之後已經開季9連敗，是球隊成軍61年以來首見。

底特律獅隊以及克里夫蘭布朗隊，分別在2008年和2017年例行賽季都曾有過16場比賽全輸的紀錄，愛國者隊則在2007年賽季締造16場比賽全勝紀錄。

噴射機隊本季還有7場比賽，其中5次比賽對手目前戰績都是贏多輸少；雖然噴射機隊這場比賽只輸3分，但是本季其他7場比賽和對手比分落差大，目前是NFL史上少見的敗仗隊伍。該隊9場比賽總共得到121分，單場最高28分，還有1次全場空手而回，總共讓對方攻陷268分，得失分差為147分。

噴射機隊的球迷對於目前的窘況早已對賽事失去信心，大家的懸念在於是否還需要繼續圍繞著現年23歲、2018年選秀的探花四分衛達諾德（Sam Darnold）組建部隊？最重要的是，噴射機隊是否可以在年度選秀活動中，順利贏得狀元克萊門森（Clemson）大學當家四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence）加盟？

所以說，臨門一腳，影響不小。