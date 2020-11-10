場邊人語／音樂名勝 職棒新城

田納西州 首府納許維爾（Nashville）正在積極籌組一支MLB 球隊。

MLB執行長曼弗瑞（Rob Manfred）於2018年5月4日在墨西哥 出席洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊的比賽時，透露MLB是「擴張」中的組織性產業活動，現階段正朝著由現有30支球隊擴增到32支隊伍的目標邁進。

MLB最近一次擴編是在1998年3月31日，舊名坦帕灣魔鬼魚隊的光芒隊成軍後首次在主場亮相迎戰底特律老虎隊；以及亞歷桑納響尾蛇隊組建完成後第1次在主場對抗科羅拉多洛磯隊。

MLB的年度營運總收入已達100億元，如果有兩支生力軍能夠順利加入競技陣容，意味著加盟金總數至少會再貢獻20億元，並且還會帶來其他嶄新、可觀的傳播媒體平台合約。

這些年來，MLB一直關注各球隊球場的改建、拆建、新建，以便確保現場觀眾和相關營運收入平穩；但是奧克蘭運動家隊和光芒隊曾經一度考慮遷移到他處另起市場。曼弗瑞當年點名可能有大聯盟級別球隊進駐的城市包括墨西哥的墨西哥城、加拿大的溫哥華和蒙特利爾、美西奧勒岡州的波特蘭和內華達州的拉斯維加斯，以及田納西州的納許維爾和北卡羅萊納州的夏洛特等。

然而就在同時，人口超過253萬人的紐約布魯克林、已經擁有NBA和NFL球隊的印第安納亞波里斯、肯塔基州最大城路易斯維爾、北加州南灣的聖荷西、球迷踴躍捧場的奧克拉荷馬城、比舊金山和聖地牙哥人口還多的德州聖安東尼奧，也都躍躍欲試。

納許爾德位於美國南方「聖經帶」（Bible Belt），居民以持保守社會觀點的新教徒為主，人口逼近70萬，一直有「鄉村音樂之都」的美譽；都會區人口大約有195萬人，近年來持續吸引大量訪客和遊客；目前NFL田納西泰坦隊進駐區域，戰績6勝2負，在美聯南區小組居首，是前進「超級盃」的熱門隊伍；於1997年6月25日組建的NHL納許維爾誘捕者隊（The Nashville Predators），2017-18例行賽季曾經創寫53勝18敗11和戰果。

納許維爾為了循序漸進申請組建MLB級球隊，特別籌組「音樂城有限責任公司」（Music City Baseball, LLC），成員包括社區意見領袖、音樂界人士、職業運動專家顧問和工商產業領袖，一面回顧1860年以來城市就和組織性棒球互動的歷史，並且以喬治亞州亞特蘭大和德州阿靈頓作為範例，積極催生「納什維爾群星隊」（Nashville Stars），藉助一支職業棒球隊的落戶，由政府和民間合力開發一片具有綜合用途的土地，興建滿足家庭娛樂目地的運動場館和其他配套消費場所。群星隊成軍之時，也是一個嶄新地區性傳播平台誕生之際，將有助進一步豐盛各種運動迷的欣賞選擇和觀賞內容和品質。

群星隊的隊名，取自原隸屬活躍於1920年到1936年之間「美南黑人職棒聯盟」（The Negro Southern League）的同名隊伍，新版的群星隊正在努力成為美國職棒運動天地，首次由非裔投資者掌握多數所有權的球隊。