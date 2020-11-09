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場邊人語／球季過半 平安為盼

彭廣揚

快樂出航，安全抵埠。

職業美式足球（NFL）預定於11月9日，完成例行賽季第9周既定賽程；目前觀賽的懸念，不僅是紐約噴射機隊在8連敗之後何去何從？或者匹茲堡鋼人隊在7連勝後，還能保持多久常勝紀錄？更重要的是，聯賽原來預定為期17個星期賽程已經過半，如何持續平穩地、按部就班落實各個抗疫相關計畫？

第55屆「超級盃」年度總冠軍決賽，將於2021年2月7日在佛羅里達州坦帕灣舉行，坎薩斯城酋長隊積極爭取衛冕榮銜。NFL期望這個球季按照計畫有始有終，成為北美地區首個職業運動組織，在3月新冠狀肺炎病毒傳染影響擴散後，還能夠不斷地克服挑戰完成例行和季後賽程。

坦帕灣的接待單位，也樂於如期舉行至少為期一個星期的「超級大派對」，並且投資200萬元布置2.7英哩長的河濱迎賓步道。 

NFL對於疫情和賽程一直是有定見；正視傳染病的滲透性和嚴重性，但是有充分心理、調度和篩檢、隔離、再檢測準備，隨時應對感染病情發展。NFL目前針對32支球隊相關的24州進行疫情觀察，並且以每10萬人在14天期間，每天平均感染人數作為經常防治指標；當前疫情最不利形勢地區，包括綠灣包裝工隊、芝加哥熊隊、田納西泰坦隊所在，但是包裝工隊剛於11月5日在客場以34：17戰勝舊金山四九人隊。 

由於NFL對於防疫的工作已經有不斷更新的書面說明，也有日常通告和現場呼籲，因此在處理違反相關規矩的球員、球隊、教練時出罰則。鋼人隊的教練湯姆林（Mike Tomlin）和球隊就因為在比賽現場的邊線休息區沒有安照規定遮面（戴口罩），分別罰款10萬和25萬美元，拉斯維加斯突擊者隊總教練古登（Jon Gruden），則因為再度明知故犯，個人罰款15萬美元，球隊因此也遭50萬元罰款，並且賠上一個第6回合的選秀權；古登是在9月間，和紐奧良聖徒隊的主教練裴頓（Sean Payton），在比賽現場沒戴口罩而遭到罰款，兩人所屬的球隊也受到牽累。 

NFL球隊和主教練因為違反「口罩規則」，包括根本不帶口罩，或者口罩沒有適當遮蓋住口鼻部分，至今遭到罰款總額超過175萬美元，違規球隊還包括西雅圖海鷹隊、丹佛野馬隊、舊金山四九人隊和他們的主教練。 

從8月1日到10月31日這段期間，NFL已經完成55萬次檢測，發現99名球隊教練或者職員，以及63名球員篩檢結果呈陽性。NFL是在10月2日通告球隊，繼續執行非出賽日期間每日檢測。 

球季好不容易過半，但求平安順利為盼。

NFL 檢測 疫情

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