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場邊人語／左思右想 回鍋最香

彭廣揚    

熟門熟路，老兵識途。

美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊於11月7日被動確認，已經圈定現年45歲，來自波多黎各的柯拉（Álex Cora），回鍋成為球隊第49任總教練。

柯拉早在2017年10月22日，就應聘出任紅襪隊的第47任總教練，2018年10月23日，在紅襪隊主場迎戰道奇隊，創寫大聯盟「世界大賽」史頁中，首次由兩位非白人總教練領軍對陣紀錄。當年10月28日晚間，在客場5萬4367名現場球迷觀賽下，柯拉再次成為大聯盟歷史上，第一次出現總冠軍的球隊主教練，是來自波多黎各。

柯拉的首次總教練「菜鳥之旅」在2年之間出賽324次，戰績為192勝132敗，獲勝率為59.3%；其中在2018例行球季，締寫108勝54敗的戰績，贏球率為66.7%。他在短短的不足兩年任期之內，就率隊勇奪年度總冠軍。

2020年1月13日，大聯盟就2017年休士頓太空人隊涉及偷取進攻暗號事件發表調查報告，並且指名道姓提到其時擔任太空人隊板凳教練的柯拉實質參與行動；紅襪隊於是在1月14日晚間發表聲明，指出柯拉「不可能在有效領導球隊」，因此雙方同意各走各路。

這些日子以來，包括柯拉和紅襪隊退休鐵捕瓦瑞泰克（Jason Varitek）在內，共有10位板凳教練或者球評爭取執掌紅襪隊兵符，他們分別來自華盛頓國民隊、舊金山巨人隊、休士頓太空人隊、費城費城人隊、奧克蘭運動家隊、坦帕灣光芒隊、亞里桑納響尾蛇隊等。

紅襪隊前任總教練羅尼克（Ron Roenicke），是於1981年9月2日以球員身分，代表洛杉磯道奇隊加入職棒聯賽；2020年2月11日受命成為紅襪隊代理總教練，4月22日球隊真除職稱成為總教練，但是卻在9月27日，紅襪隊於客場出賽亞特蘭大勇士隊之前，被告知從此分道揚鑣。

羅尼克的任內，參加了只有60場比賽的迷你球季，戰績悽慘到為4勝36敗，獲勝率為40%，不僅在競爭激烈的大聯盟美國聯會東區小組敬陪末座，而且先發和救援投手表現，在其他29支球隊裡只比科羅拉多洛磯隊稍強。

來自台灣的「超級工具人」，現年26歲的林子偉（Tzu-Wei Lin），有幸見證柯拉和羅尼克時期的紅襪隊場裡場外，可惜他已經於10月26日遭到移出40大名單，並且於11月2日恢復小聯盟自由之身。

紅襪隊目前面對不確定的抗疫大事，不得不還要再謹慎地收支形勢，以及汲取扭轉競技乾坤的智識，柯拉成功的經驗和失敗的教訓兼備，自然而然不再左思右想，拍板決定回鍋最香。

紅襪隊預定於2021年2月26日起，在佛羅里達州舉行季前集訓。

太空 美國 費城

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