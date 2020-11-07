場邊人語／節前開賽 大家加菜

●趕著在佳節前開賽，為的就是來得及加菜。

NBA 球員工會（NBAPA）於11月5日正式投票同意新的2020-21例行賽季於12月22日揭幕，以便及時運用聖誕節 期間收視和消費「黃金時段」確保數以億元計算的收入；各支球隊應於12月1日起進行集結訓練，並且準備在各家主場迎戰對手，整個賽季的賽程只有72場，比起往年的82場例賽減少10場，而且季後賽 的爭冠結果必須在2021年7月2日日本東京夏季奧運會開幕之前揭曉。

球員工會正繼續和大聯盟和球隊協商現階段抗疫防護工作內容、程序、應變，並且討論11月18日年度新人選秀、自由球員交易期間、部分球員和球隊的合約選擇權、個別球隊的總工資上限、球隊繳交的豪華稅、放鬆球隊的負荷管理等議題。

2019-20例行賽季在2019年10月22日展開，本來預定2020年4月15日結束，但是受到新冠病毒傳染疫情爆發影響，球賽於3月11日叫停，7月30日恢復比賽，10月11日產生年度總冠軍。

按照目前12月22日開幕日為準的規畫，金州勇士隊、底特律活塞隊、夏洛特黃蜂隊、明尼蘇達灰熊隊、克利夫蘭騎士隊、亞特蘭大鷹隊、紐約尼克隊和芝加哥公牛隊都有長達9個月休養整編，但是洛杉磯湖人隊和邁阿密熱火隊卻只有71天喘口氣的機會。

在NBA、MLB、NFL、NHL聯賽歷史上，兩個球季首尾只差2個半月還是頭一回出現。

2014年6月15日聖安東尼奧馬刺隊在主場擊退邁阿密熱火隊，在第5戰勝出封王；當年10月28日，新的例行賽季開始。馬刺隊從2014-15球季起至今3次在季後賽第1回合就慘遭淘汰，還有1次破天荒地沒有晉級季後賽。

NBA球員原來對於新球季何時開賽多數傾向於「「寧晚勿早」，主要是以這段期間身心俱疲作為理由，但是聯盟官方的遊說重點卻在於不斷解說賽程回歸「10月始6月終」的可行性和必要性，特別指出球員們的口袋將因此變得充實。

NBA球迷已習慣以聖誕節當作例行賽程真正的起始，自從1947年12月25日舉行聖誕職籃大賽之後，除了在1998年因為勞資關係停賽之外，年年都安排叫座的「聖誕大餐」；2019年的聖誕節由中午到晚上，就有5場比賽，分別是暴龍隊迎戰塞爾蒂克隊，七六人隊對公鹿隊，火箭隊走訪勇士隊，快艇隊遭遇湖人隊和鵜鶘隊作客金塊隊。

過節加菜，時機錯過不再。