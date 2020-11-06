場邊人語／職籃熱火 及時入夥

佛州 最早的職業運動隊伍是NFL邁阿密海鷹隊（Miami Seahawks）；在該隊成軍後42年，NBA 熱火隊才出現。

1987年4月22日，23支NBA球隊負責人在紐約市集會，否決加拿大多倫多、佛州聖彼得堡和南加州安納罕的申請，但是通過在北卡羅萊納州夏洛特、明尼蘇達州明尼亞波里斯、佛州奧蘭多和邁阿密組建新的球隊。

本來NBA的擴編小組只建議佛州由一個城市候選，最終兩個城市都入選。當年的NBA執行長史登（David Stern）公開肯定奧蘭多和邁阿密申請條件不分軒輊。

當時，魔術隊、熱火隊、夏洛特精靈隊和灰熊隊都各自向聯盟繳交3250萬元入夥金。

達拉斯小牛隊於1980年5月1日繳交1200萬元權利金後晉級NBA；而德州休士頓火箭隊是在1971年，而聖安東尼奧馬刺隊是在1973年。當時例行賽最貴的入場券只有15元，整個球季套票不過630元。

然而，2000年1月4日，庫班（Mark Cuban）以2億8500萬元由小裴洛（Ross Perot Jr.）手中取得小牛隊所有權，而小裴洛和相關財團則是1996年4月29日以1億3500萬元購入球隊。

1988年11月4日，夏洛特黃蜂隊首次在主場「夏洛特球場」（Charlotte Coliseum）亮相，以93：133敗給克里夫蘭騎士隊。

第二天，邁阿密熱火隊的處女秀在主場「邁阿密球場」（Miami Arena）進行，在1萬5008名球迷觀看下，主隊以91：111見負於洛杉磯快艇隊。而且球隊成軍的第1個例行賽季戰績為15勝67敗。

1989年11月4日，奧蘭多魔術隊首次在主場「奧蘭多球場」（Orlando Arena）登場，以106：111向新澤西籃網隊稱臣。

熱火隊成軍32個球季以來，有21次晉級季後賽 ，歷年戰績為1338勝1229敗，勝率為52.1%，拿下3次年度總冠軍 (2005-06、2011-13)。這個成績比起波士頓塞爾蒂克隊毫不遜色；該隊在NBA征戰74個球季，有57次晉級季後賽，歷年戰績為3426勝2370敗，勝率為59.1%，勇奪17次年度總冠軍。

熱火隊在今年例行賽季戰績為44勝29敗，季後賽打足4輪21場，先橫掃印第安納溜馬隊，接著取勝密爾瓦基公鹿隊，擊敗塞爾蒂克隊東區稱王，但是終於不敵洛杉磯湖人隊。球隊的智多星萊利（Pat Riley）目前正在動腦籌畫和動口協商，先求穩定現有陣容，同時伺機而動爭取「高人」入夥。

聯盟需要新人成夥，球隊更需要補強同夥。