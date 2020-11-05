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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

場邊人語／選舉反映 名人效應

彭廣揚

出錢又出力，出名更給力；這才是名人效應。

2020年11月3日美國職業和大學運動天地單日無戰事也沒有召訓，普選日由清早到晚間順利完成投票作業，地方選舉結果當晚開票完成，總統選舉由於還是呈現膠著形勢尚無定論，然而這些日子，來自150支職業運動隊伍的數以千計的男女運動員的「社會參與」，並沒有因此宣告停歇。

就在投票日前的10月28日，80歲的職業高爾夫球常勝將軍、有「金熊」（Golden Bear）暱稱的尼克勞斯（Jack William Nicklaus）發表一篇六段書面聲明，針對俄亥俄州和中西部選民喊話，「強烈推薦」他們支持川普再做四年。10月30日，72歲的加拿大冰上曲棍球名將歐爾（Bobby Orr）在新罕布什州最大城日報—曼徹斯特聯合報（the Manchester Union-Leader）刊登全版廣告為川普總統連任背書。

在10月7日，48歲的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在社交媒體上貼文指他首次填寫缺席投票單參加投票。華盛頓魔法師隊27歲得分後衛比爾（Bradley Beal）、阿拉巴馬州NASCAR唯一的27歲非裔全職賽車手華勒斯（Bubba Wallace），以及田納西泰坦隊31歲中線衛康普頓（Will Compton），也都成為「首投族」。

根據聯邦選舉監管單位的紀錄和新聞採訪工作者的記載，美國職業運動隊伍的東主和成員，在歷年各項公職人員選舉時表態、捐獻、背書、站台、代言，都有積極參加的紀錄。

在2016年總統選舉前，非裔NBA運動員羅德曼（Dennis Rodman）、1982年度最佳NCAA美足運動員沃克（Herschel Walker）、重量級拳王泰森（Mike Tyson）、有「美利堅先生」（Mr. America）之稱的職業摔跤冠軍霍根（Hulk Hogan）、入列名人堂的NFL接球員歐文斯（Terrell Owens）、曾經在陸軍官校、印第安納大學、德州理工學院共指導過1273場賽事的籃球教練奈特（Bob Knight）、以及率領芝加哥熊隊於1986年1月26日贏得「超級盃」的NFL總教練迪特卡（Mike Ditka）等，都表態支持川普連任白宮大位。

而當年支持喜萊莉‧克林頓（Hillary Diane Rodham Clinton）代表民主黨競選總統者，則包括華裔花式滑冰運動員關穎珊（Michelle Kwan）、前NBA籃球員巴克利（Charles Barkley）、基德（Jason Kidd）、達拉斯獨行俠隊東主庫班（Mark Cuban）、7次當選NBA全明星的希爾（Grant Hill）、女子拳擊格鬥運動員阿里（Laila Ali）、女子職業網球傳奇人物金恩（Billie Jean King）和娜拉提諾娃（Martina Navratilova）、參加過4屆夏季奧運會贏得9面金牌和1面銀牌的路易斯（Carl Lewis），MLB生涯擊出3771安打755支全壘打的阿倫（Hank Aaron）。

名人效應究竟是雪中送炭，還是錦上添花？選票多少會反映變化。

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