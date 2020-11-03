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場邊人語／主將失職 愧疚自知

彭廣揚

●主將失能，贏局變成不可能。

11月1日午後，在伊利湖畔的風雨和濕冷陪襯之下，新英格蘭愛國者隊以21：24飲恨於紐約水牛城比爾隊；愛國者隊目前戰績2勝5敗，是總教練比利契克（Bill Belichick）執教21個球季以來，僅見的開季7戰就苦吞4連敗局面；對於今年6月29日才簽約加盟愛國者隊的四分衛紐頓（Cam Newton）來說，終場前31秒遭到對方防守球員辛莫（Justin Zimmer）挑球造成失誤，斷送寶貴的追平或者勝出機會，當場震驚和愧疚不言自知。

比爾隊和愛國者隊同屬於NFL美聯東區小組；比爾隊過去7次遭遇愛國者隊全部鍛羽而歸。愛國者隊原來打算本季拿下連續第12次小組冠軍，並且第19次創造球隊例行賽季贏多輸少紀錄。

然而四分衛布雷迪（Tom Brady）本季毅然離隊轉而投效坦帕灣海盜隊，一方面立即給予其他球隊更多的競爭空間，同時也讓愛國者隊的信心和士氣今非昔比。布雷迪先後出賽過比爾隊35次，只有3場比賽輸球，創下NFL單一四分衛對特定球隊最多勝紀錄。比利契克則是在執掌愛國者隊兵符後，40次出戰比爾隊中有35次高奏凱歌。

比爾隊在這場比賽告捷之後，開季8周戰績6勝2負。在1日的比賽中，比爾隊全場擁有進攻球29分鐘14秒，雖然比愛國者隊略少，但是上半場以7：6領先，在第3節時打成14：14平手；第4節時雙方一度以21：21不分高下，最後是比爾隊在終場前4分鐘6秒於28碼處腳踢攻門得分，以3分差距領先到終局。

愛國者隊將在11月9日於客場出戰已經8敗的紐約噴射機隊，並且陸續走訪休士頓、洛杉磯和邁阿密；在聖誕節過後的12月28日還要再和比爾隊較量一次。

在過去20年，連接愛國者隊的主教練和當家四分衛的是一聯串正能量的名詞—視野、負責、果斷、威武、鎮定、勇敢、連貫和團結；但是如今我們從同樣一支隊伍看到的，卻是如此的負面的形容—渙散、迷茫、猶疑、誤判、粗心、無奈和無助。

比爾隊和愛國者隊的比賽過程和結局，貼切地反映NFL的真相，就是江山代有人才出，各領風騷的年代的確值得珍惜，因為時勢造英雄，相關的時機、氛圍、條件和期間總是可遇不可求。

比例契克的邊線身影，紐頓的場上身手，注定是美國東北部金秋的景色—變色的楓葉，在風雨中飄落。

NFL 紐約 美國

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